高鐵延伸宜蘭有變數？地方轟：九成宜蘭人贊成 憑幾個監委就要推翻嗎

監察院公布高鐵延伸宜蘭案調查報告，指出可行性研究程序倒置、決策不透明、溝通不足等5大缺失。對此宜蘭地方人士表示，高鐵延伸宜蘭是國家重大政策，高達八、九成的宜蘭人都贊成，不是二、三位監委的報告就能推翻，為了宜蘭未來長遠發展，全案要續推，不能走回頭路，請行政院儘速核定建設。

高鐵延伸宜蘭案經費高達4000億元，去年底通過國發會審查，目前送請行政院核定中。但因民團質疑行政程序錯亂、只停靠宜蘭1站、恐阻礙台鐵營運發展、能否穿過蘇花路廊等爭議，向監察院遞交陳情書。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟等民間團體今召開記者會指出，去年5月5日向監察院遞交「高鐵延伸宜蘭計畫陳情書」，經過監察院1年調查後公布報告，提出5大意見重點。

民團說明5大違失包含「可行性研究程序嚴重倒置」、「直鐵換軌高鐵決策不透明，欠缺全面比較分析」、「民眾參與及民意溝通明顯不足」、「評估指標遺失客觀，興建成本嚴重低估」、「環評程序不備，政策環評付之闕如，環評切割辦理」，民團建議中央重視監察院報告，暫緩推動北宜高鐵，並將直鐵方案納入，重啟完整評估規畫程序。

宜蘭人聽到暫緩推動北宜高鐵，氣到跳腳，陳福山議員今天在議會質詢時要求縣府說明表態，這屆監察委員到7月就到期，光憑二、三個監委調查就能推翻此一國家重大政策？把地方長年爭取建設所付出的努力都抹煞掉嗎？

壯圍鄉有部分農田納入420公頃高鐵特區，壯圍鄉長沈清山表示，宜蘭與大台北地區生活互動緊密連結，宜蘭位於台北往花蓮的重要節點，高鐵延伸到宜蘭是早晚要做的建設，越晚做的花費越高，現在不做，將來後悔。

民進黨縣議會黨團總召陳文昌說，民團說的北宜直鐵方案根本不可行，路線長且效益不高，對照西部高鐵等交通建設發展活絡，中央長年來虧欠宜蘭人太多，監察委員這個也只是調查報告，並非糾正，全案必須往前推進，不能走回頭路。

國民黨議會黨團書記長林義剛說，光憑民團的幾個人就能夠推翻宜蘭人長年爭取的重大建設嗎？未免太膨脹自己了，建請行政院儘速核定該項建設。