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傷身還傷荷包！北醫大研究：吸菸者一生恐少賺「套房頭期款」、國家年損1300億

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫大研究揭台灣每年因為吸菸者流失逾千億元生產力，北醫大公衛學系副教授羅偉成（左）表示，吸菸傷身且少賺錢；北醫附醫家庭醫學科醫師陳宥達（右）指出，新興菸品興起後，戒菸門診的就診族也有年輕化的趨勢。記者潘俊宏／攝影
北醫大研究揭台灣每年因為吸菸者流失逾千億元生產力，北醫大公衛學系副教授羅偉成（左）表示，吸菸傷身且少賺錢；北醫附醫家庭醫學科醫師陳宥達（右）指出，新興菸品興起後，戒菸門診的就診族也有年輕化的趨勢。記者潘俊宏／攝影

「吸菸有害健康」早已不是新觀念，但最新研究發現，菸品嚴重傷害肺部與心血管，還可能直接讓荷包大失血。台北醫學大學公共衛生學系最新研究指出，吸菸者一生平均恐少賺135萬至185萬元，相當於一間套房頭期款。若從國家整體來看，吸菸造成的生產力損失一年更高達1300億元，占台灣GDP約0.6%。

這項研究刊登於國際期刊「Public Health」，由北醫大公衛學系副教授羅偉成領軍，串聯健保資料庫、美兆健檢資料與死亡登錄等三大資料庫，追蹤21萬名國人近20年，是台灣少見的大型長期研究。

羅偉成指出，過去多數研究聚焦在吸菸造成的醫療支出，或單一年份的經濟損失，但這次首次進一步量化「終生生產力損失」，包括提早死亡、工作能力下降、提早退休、生病缺勤等對人生收入的全面衝擊。

研究結果顯示，男性吸菸者平均壽命比非吸菸者少約2年，女性少約1.4年；不僅人生變短，工作年限也跟著縮水。另外，男性職涯平均減少約0.7年，女性更減少約1.8年。

羅偉成說，吸菸的損失若換算成實際收入，男性吸菸者一生平均少賺約135萬元，女性更高達185萬元。「這筆金額足以支付大學四年教育與生活費，也相當於一輛進口車或房屋頭期款。」

研究分析，吸菸影響收入主要有三大機制。第一是疾病與缺勤增加，慢性病與住院造成工作中斷與薪資損失。第二是工作能力下降，包括肺功能退化、體力與認知功能受影響，進而降低升遷機會。第三則是提早退出職場，甚至因健康惡化被迫退休。

根據國健署資料，台灣成人吸菸率近年雖下降，但已趨於停滯，目前約維持在12%至13%左右。但青少年電子煙問題卻逐漸浮現，尤其高中職學生電子煙使用率最新調查達5.1%。值得注意的是，青少年使用電子煙的情形，短短三年就由107年的2.7%上升至110年的6.6%，突顯菸害防制的新挑戰。

研究團隊也引用全球疾病負擔研究（GBD 2023）指出，吸菸每年導致全球超過580萬人死亡，台灣每年則有逾2萬人因菸害失去生命，並造成龐大疾病負擔與醫療支出。研究推估，若台灣吸菸率降低25%，可望回收超過6000億元生產力；若降低50%，更可能創造逾1.2兆元經濟效益。

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達表示，北醫附醫院去年一整年的戒菸門診治療人數共122人、3347人次，其中有79.5%的比例為男性，年齡層以53至57歲最多，約占21.86%，大部分的患者皆吸菸多年，在健康檢查異常後，或出現慢性咳嗽、高血壓甚至中風等情形後才意識到菸品對健康的影響而前來求助。

陳宥達觀察，新興菸品興起後，戒菸門診的求助者也有年輕化趨勢，尤其是電子煙使用者增加。有不少學生或年輕上班族以為電子煙比較安全，但使用數周至數個月後出現焦慮、失眠、胸悶、心悸或運動表現下降而就診，而電子煙看似討喜的風味也導致女性及高齡族群的增加。

羅偉成認為，菸害防制不應只被視為健康政策，更是重要的經濟投資。尤其新興菸品與電子煙快速滲透青少年族群，政府若未及早介入，未來恐將付出更高昂的健康與社會成本。研究團隊透過情境模擬降低吸菸率推算，若吸菸率減少一半，台灣可以避免160萬年過早死亡造成的壽命損失。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北醫 抽菸

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