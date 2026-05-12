拒簽「不推家戶垃圾隨袋徵收」 張善政：循序漸進推動

桃園公家機關、學校和公有市場試辦垃圾處理費隨袋徵收近半年，綠營民代批專用袋貴又不方便，今藉總質詢要求市長張善政簽名保證任內不推家戶垃圾隨袋徵收；張善政以「當然不行」拒絕，強調政策會循序漸進，「等到市民都可以接受就會推動」。

民進黨桃園市議員張肇良、王珮毓今質詢都關心垃圾費隨袋徵收議題，指學生家長常反映學校要求學生在校不要製造垃圾或叫學生把垃圾帶回家，而市場自從實施隨袋徵收之後，攤商多把垃圾帶回家當一般垃圾丟，根本沒有減量，有必要檢討。

王珮毓表示，隨袋徵收打著垃圾減量與環境永續名義，實際上可能增加家庭日常開銷。桃園市隨袋徵收資訊網顯示，目前120公升專用垃圾袋5入裝價格216元，市售同容量垃圾袋15入僅129元，單價差距甚大。一家四口的小家庭煮飯洗澡用水不多，平均一個月水費可能一百多元而已，改隨袋徵收根本不划算。

張肇良進一步說，許多民眾買東西，店家都會附塑膠袋，根本不用另外花錢買袋子，市府若要推一般家戶垃圾費隨袋徵收，應該先辦公聽會，聽聽民眾意見。

王珮毓希望市長張善政簽署「請市長張善政承諾，只要當市長一天，家戶就不會推動隨袋徵收政策」，但張善政馬上回答「當然不行」拒絕，副市長蘇俊賓則強調垃圾費隨袋徵收比隨水徵收省錢，水費也會便宜，並反問「議員你們為什麼要未來4年桃園一定要負擔比雙北還貴的水費勒」。

張善政表示，如果議員反對垃圾費隨袋徵收讓垃圾減量，他予以尊重。市府會循序漸進，事前也會跟民眾溝通，會在適當時機、市民都可以接受的時候推動。

環保局表示，專用袋價格包含垃圾處理費，民眾不是單純買袋子而已。若以一天丟一包5公升的垃圾比較垃圾處理費，隨水徵收大概是3.1元，隨袋只要1.8元，後者相對便宜。另外，桃園機關學校及市場試辦隨袋徵收之後，垃圾量從每天130噸減至96.6噸，而家戶和其他地方的垃圾量並沒有增加，顯示政策確實能有效促使使用者落實垃圾分類與源頭減量。