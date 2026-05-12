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台中港擴大漂飛沙整治範圍 提升港區環境品質兼顧生態保育

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程內容。圖／台中港務分公司提供
台中港北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程內容。圖／台中港務分公司提供

台中港務分公司延續「北側淤沙區漂飛沙整治第三期工程」成果，自2024年起辦理「北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程」，擴大漂飛沙整治範圍，運用環保生態工法，持續降低北側淤沙區積沙因受強風吹拂產生大量飛沙，整治後新生地增加植樹造林，提升港區環境品質並兼顧生態保育，預計明年底完工。

本期工程於2024年3月中開工，規劃北側淤沙區改善工程面積約142.3公頃，其中延建定沙突堤已於2025年底完成，整地定沙施工已完成灘沙推整面積約48.6公頃，定沙整治之竹梢圍籬、稻草蓆及防風林種植完成面積約20公頃，擋沙牆移設完成長度約1,098公尺。至2025年底，已完成施工項目已展現定沙及治沙的實質效果。東北季風期間，台中港北防波堤及主航道的積沙情形較往年已顯著減少。

第四期漂沙整治工程可減輕漂飛沙對台中港影響，包括延緩外港航道淤積，降低航道水深維護浚挖頻率。為擴大西南側整治區縱深，台中港務分公司持續辦理定沙整治，並調整現有擋沙牆配置，除將內陸已完成階段性功用之擋沙牆回收吊移往海側，並於上風(北側)處增設東西向擋沙牆加強攔阻飛沙，減少下游西南側整治區清沙頻率，確保下風側(南側)港區環境品質，促進台中港產業發展。

台中港務分公司另利用高灘地堆積土沙推整定沙，擴大植林面積，將影響港區營運的漂飛沙轉為有利港區發展的重要資源。植栽工程面積約34.9公頃，預估可減少減碳量約349噸CO2，整治所需材料則優先使用港區回收石料、方塊及消波塊，以達到節能減碳，重複使用及節省工程經費之目標，總計可減少之碳排放量預估減碳量約3萬2413.71噸 CO2。

台中港北側淤沙區定沙設施，有竹梢圍籬、稻草蓆及植栽。圖／台中港務分公司提供
台中港北側淤沙區定沙設施，有竹梢圍籬、稻草蓆及植栽。圖／台中港務分公司提供

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