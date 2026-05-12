亞太罕病創新治療中心今啟動 台灣領軍打造「新南向3.0」醫療燈塔

全球現有超過7000種罕見疾病，受影響人口約4億人，其中半數為孩童。面對診斷困難、治療漫長、藥費龐大等困境，台灣憑藉著領先全球的法規與醫療實力，衛福部見證台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）與羅氏（Roche）合作，今天成立「亞太罕見疾病創新治療中心」，扛起亞太區罕病照護的領航旗幟。

衛福部長石崇良表示，台灣已建立完整的罕病照護體系，「亞太罕見疾病創新治療中心」正式啟動也象徵我國醫衛合作邁入「新南向3.0」時代。衛福部近期已成立「臨床試驗中心聯盟」，整合32家醫院，加速新藥試驗與收案流程，希望提升國際藥廠來台進行臨床試驗意願，讓病患更早接觸創新療法。

台灣早在2000年便領先各國通過「罕見疾病防治及藥物法」，施行至今逾25年。立法委員王正旭指出，罕病患者的醫療困境不只藥物問題，還涉及篩檢和照護缺乏，台灣已建立成熟的早期辨識與照護模式，這套「台灣模式」將透過此中心轉化為標準化的照護模組，分享給亞太地區國家。

衛福部近年積極推動「兒童重難罕症整合醫療平台」與「罕病新藥給付」，已累積深厚的政策韌性。MET董事長陳昱瑞表示，中心將扮演整合中樞，串連全台的頂尖醫學資源，包括台大、長庚、高醫等國際醫療團隊，提供從精準檢測、創新治療評估到長期追蹤的一站式服務。

這次合作的另一大亮點在於「真實世界數據」（RWD）的共好循環，陳昱瑞強調，每一位收治的個案不僅是醫療對象，更是積累臨床數據的重要夥伴。透過系統性地收集亞太患者的治療回饋，這些數據將回流深化台灣本土的研發能量，最終再回饋給台灣在地病友，形成良性的研發與治療循環。

羅氏大藥廠亞太區負責人Ahmed Elhusseiny也高度讚賞台灣的「新生兒篩檢」（NBS）平台，他認為台灣具備政府強力支持的完整生態系，是共創「亞太罕病戰略引擎」的最佳夥伴。期待透過這次合作機會，與台灣產官學界攜手共同優化罕病照護路徑。