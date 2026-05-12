留住人才…偏鄉醫院護理費擬加成至30% 健保署長陳亮妤：最快9月上路

護病比正式入法，南門醫院、大千綜合醫院、竹山秀傳醫院等10家偏鄉地區醫院昨發表聲明，盼政府資源挹注，協助偏鄉護理師留任。衛福部表示，目前已著手研擬方案，預計5月底、6月初與護師公會全聯會討論，增加偏鄉社區醫院護理師護理費加成，最快於今年9月上路。

衛福部長石崇良今表示，各層級醫院實施三班護病比情形，現在最憂心的是社區及偏鄉醫院，依統計，社區醫院三班護病比達標率高達9成，但占床率僅約4成，可見許多社區醫院以關床因應護病比。據統計，全國急性一般病床數高達7萬床，其中三分之一、約1至2萬床在社區醫院，醫院關床確實導致醫療量能萎縮。

至於，偏遠地區醫院受限地理環境影響，招募護理人力十分困難，護理人力短缺，各醫院進入搶人大戰時，位在都會區的大型醫院相對具有優勢，偏遠地區醫院更顯困難。因此，三班護病比於今年年底或明年馬上實施，醫學中心較容易達成，但會排擠到其他醫院量能。 據統計，全國約有300家社區醫院，其中位在偏鄉、資源不足地區的醫院約80至90家，將「首當其衝」

為確保偏鄉地區醫院的護理人力，石崇良說，除爭取公務預算加以挹注，目前已請健保署研議，從健保經費中增加偏鄉地區住院護理師的加成獎勵。

對此，健保署長陳亮妤說，現在位於偏鄉的區域及地區醫院共有121家，針對護理師的護理費相較一般醫院加成15%，因應三班護病比實施，目前研議將會增加加成，預計將達到30％，但是針對偏鄉、極偏鄉，或是醫缺、醫不足等，還需進一步評估財務，預計5月底、6月初與護師公會全聯會討論，決議後會依相關程序，最快於今年9月上路，應可反應至護理人員薪資。

另，針對住院護理師護理費部分，石崇良已裁示逐年增加，預計4年投注100億元，陳亮妤說，包括去年25億元、今年45億元，未來兩年會持續加。