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亞洲第一個！ 疾管署宣布：加強型流感疫苗納入「公費施打」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今表示，疾管署已於5月7日完成今年公費三價流感疫苗採購作業，考量高齡人口成長，及因應疫情變化或民眾接種意願提升等因素，總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，疾管署已於5月7日完成今年公費三價流感疫苗採購作業，考量高齡人口成長，及因應疫情變化或民眾接種意願提升等因素，總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑。記者翁唯真／攝影

疾管署今公布，今年公費流感疫苗採購已於5月7日完成決標，總採購量達705萬150劑，較去年增加約3.5萬劑，創歷年新高。因應高齡人口增加及疫情變化，今年除持續採購標準型流感疫苗外，也首度將免疫加強型流感疫苗納入公費接種。疾管署長羅一鈞表示，台灣是亞洲第一個將免疫加強型流感疫苗納入公費施打的國家。

根據研究顯示，「免疫加強型流感疫苗」可有效提升長者抗體產生效果，且顯著降低因流感併發肺炎或重症而住院情形。加上傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）組聯席會議，於今年一月決議，將依世界衛生組織（WHO）建議採購三價流感疫苗，並因應高齡化社會，強化高齡族群保護力，首度採購免疫加強型流感疫苗，優先提供予長照及安養機構65歲以上長者。

疾管署發言人曾淑慧表示，今年公費流感疫苗採購已決標，標準型流感疫苗採購總量為664萬9360劑，其中包含接種計畫所需644萬8960劑，以及中央與地方政府委託代購20萬400劑。另預留20萬劑彈性增購量，將依實際需求追加採購，由五家得標廠商平均分配、各供應4萬劑。

此次得標廠商中，以國光生技供應量最多，達315萬8450劑，占整體47.5%；其次為葛蘭素史克（GSK）174萬5460劑，占26.3%；賽諾菲供應75萬540劑，占11.3%；台灣東洋供應60萬6900劑，占9.1%；高端疫苗則供應38萬8010劑，占5.8%。

曾淑慧說，另免疫加強型流感疫苗確定採購量17萬790劑，決標廠商依序為台灣東洋藥品工業股份有限公司10萬2470劑，占整體的60%、賽諾菲股份有限公司6萬8320劑，占40%，另視實際需求再額外下訂量為3萬劑，每家廠商各1.5萬劑。

疾管署表示，去年公費流感疫苗係採購標準型流感疫苗，因應民眾接種踴躍，最終實際採購及增購總計701萬4910劑，5家廠商供應量分別為國光生物科技股份有限公司約326.5萬劑，占整體的46.5%、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司約179萬劑，占25.5%、台灣東洋藥品工業股份有限公司約91.8萬劑，占13.1%、賽諾菲股份有限公司65.3萬劑，占9.3%、高端疫苗生物製劑股份有限公司約38.9萬，占5.6%。

疾管署說，本採購案維持與去年相同，仍採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於5月12日公告，兩種劑型分別由5家及2家廠商得標，依合約規定，標準型疫苗於9月下旬至10月中旬分三批次交貨，免疫加強型疫苗則於9月下旬一次交貨。

流感疫苗 羅一鈞 疾管署

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