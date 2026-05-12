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快搶！屏東愛文芒果盛產 「獅子好芒」今年可以郵局宅配到家

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東愛文芒果即將進入盛產期，今年因氣候良好芒果產量大增。記者潘奕言／攝影
屏東愛文芒果即將進入盛產期，今年因氣候良好芒果產量大增。記者潘奕言／攝影

屏東愛文芒果是全台最早收成區域，即將進入盛產期，今年因氣候良好芒果產量大增，但芒果農擔心因此「果賤傷農」。獅子鄉公所每年舉辦「獅子好芒」系列活動推銷芒果，今年將結合郵局宅配推廣芒果禮盒，盼帶動地方創生與產業。

獅子鄉種植面積約300多公頃，產期為5至7月，是全台產期最早地區。除了氣候土壤適宜，產出的果實又香又甜，更有海風吹襲添加風味。鄉公所每年都會舉辦「獅子好芒」活動推廣芒果，今年由原民會主委曾智勇與獅子鄉長朱宏恩共同宣布活動啟動。

朱宏恩表示，今年將以「品牌升級＋銷售開賣＋IP聯名」方式，希望從產地到全台市場推廣獅子鄉芒果，打造自有品牌。今年推出6公斤裝禮盒「產地直送新鮮到位」，自用送禮兩相宜，預計可掀起一波訂購潮。

鄉公所23日將到台北三創生活園區展售，6月13、14日在鄉內獅頭山廣場舉辦活動，結合音樂市集、食農體驗，及在地文化特色，讓民眾享用愛文芒果，也能走進鄉內各部落景點，感受獅子鄉芒果甜蜜及景點之美。

曾智勇表示，獅子鄉芒果產期早加上品質優良，非常有競爭力。原民會已補助獅子鄉產業道路舖設水泥路面，讓農民作業及運輸更加便利，未來將持續支持原鄉產業發展。

果農許惠玉指出，今年因氣候良好，產量比去年增加約5成，但也因此造成價格下滑約一半，加上今年生產成本上升，很擔心會沒有利潤，影響生計，希望政府可以幫忙農民行銷。

屏東愛文芒果即將進入盛產期，今年因氣候良好芒果產量大增，但芒果農擔心因此「果賤傷農」。記者潘奕言／攝影
屏東愛文芒果即將進入盛產期，今年因氣候良好芒果產量大增，但芒果農擔心因此「果賤傷農」。記者潘奕言／攝影

原民會主委曾智勇（右）與獅子鄉長朱宏恩宣布「獅子好芒」活動啟動。記者潘奕言／攝影
原民會主委曾智勇（右）與獅子鄉長朱宏恩宣布「獅子好芒」活動啟動。記者潘奕言／攝影

屏東縣獅子鄉公所每年舉辦「獅子好芒」系列活動推銷芒果。記者潘奕言／攝影
屏東縣獅子鄉公所每年舉辦「獅子好芒」系列活動推銷芒果。記者潘奕言／攝影

屏東 芒果 曾智勇

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