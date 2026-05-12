5旬男腹痛確診！國內新增1類鼻疽病例 今年案例創5年新高

疾管署今公布新增一例類鼻疽確定病例，個案為北部50多歲男性，有糖尿病病史，近期無國外旅遊史，3月上旬開始出現症狀，收治住院後，4月下旬狀況好轉予出院返家休養，經該院通報類鼻疽並將疑似菌株送驗確認。疾管署發言人曾淑慧說明，今年累計19例本土病例，其中1例死亡，為近5年同期最高，主要是醫師臨床看病看到相關症狀後就盡速通報，通報多自然確診個案也較多。

防疫醫師林詠青說，個案有糖尿病且吃藥控制不好， 3月上旬開始出現腰部及腹部疼痛，曾至診所就醫，但服口服藥後症狀未好轉，3月中旬出現發燒及全身無力等症狀，症狀持續且漸趨嚴重，後因呼吸困難至醫院急診就醫，於急診檢驗有白血球增加、發炎指數上升且脾臟膿瘍情形，隨即收治住院，4月下旬狀況好轉予出院返家休養，共計住院約1個月。4月24日醫院因個案檢體細菌培養出疑似類鼻疽菌株，故該院通報類鼻疽並將疑似菌株送驗，4月30日經本署實驗室檢驗確認類鼻疽桿菌陽性。

林詠青表示，疫調發現個案住家活動地區無稅水患、動物接觸及汙水汙泥接觸史，因此哪裡接觸感染不確定，可能跟慢性病史控制狀況不佳及免疫功能低下，因此遇到嚴重症狀情況較多。

疾管署防疫辦公室副主任李佳琳說，依據疾管署統計資料，今年國內累計19例類鼻疽本土病例，含1例死亡，高於2022年至2025年同期本土病例數，介於1至13例，以65歲以上10例和50至64歲7例為主要年齡層。

林詠青說，類鼻疽的病原菌主要存在受汙染的土壤、水池及積水環境中，主要傳染途徑有三種，若皮膚有傷口碰到病原菌感染，還有食入受汙染的水或吸入性感染。一般可能無症狀或是輕微感冒症狀，而糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，高風險者要避免接觸相關環境。

疾管署說，民眾清理家戶內外環境應佩戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手，飲用水請澈底煮沸，使用自來水清洗食材及水果；此外，如有不明原因發燒等症狀應盡速就醫，並告知醫師是否有汙水汙泥與動物接觸史及職業暴露史，及早診斷與治療。

疾管署持續監測各類傳染病疫情，醫師診療遇有疑似個案，請詢問TOCC並評估給予適當治療，以及儘速通報並採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。