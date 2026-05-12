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白班保證年薪70萬 全國護師節彰醫搶護理人才

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院慶祝國際護師節，護理師開心齊聚一堂。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院慶祝國際護師節，護理師開心齊聚一堂。記者簡慧珍／攝影

三班護病比已入法仍餘波盪漾，衛福部彰化醫院今慶祝國際護師節，強調去年8月已達成三班護病比，並訂定新進護理師白班年薪70萬元待遇，期待更多護理師青睞公醫加入彰醫團隊。

彰化醫院在會議廳慶祝國際護師節，今年主題「與愛同行，向陽而生」，398名護理師手持「護理之花」白海芋的螢光棒，院長賴仲亮開啟螢光棒的燈光後輕碰護理科主任李妙紋的白海芋螢光棒，會場燈光熄滅，護理師手中的螢光棒依序依序點亮象徵傳承，把愛與關懷傳給身邊每個人。

賴仲亮表示，護理師是醫院最重要、最珍貴的資產，彰化醫院因應國家推動三班護病比入法政策，透過人力補強及排班優化措施，去年（2025）8月提前達成三班護病比標準，實質減輕第一線護理人員工作負荷，未來將持續投入更多資源建構更完善、更具支持性的護理生態圈，吸引優秀護理人才加入彰醫團隊。

護理科主任李妙紋說，彰醫提出新進護理師「純白班」年收入保障70萬元，讓護理師一入職即享有穩定生活保障，除此以外，彰醫全力推動智慧醫療應用，陸續導入自動化生命徵象上傳系統、行動護理資訊系統等科技工具，大幅簡化行政及文書作業流程，進一步降低護理人員工作壓力，使護理師能將更多心力投入病人照護，回歸護理專業核心價值。

值得一提的是彰化醫院領有登記執照護理師398人，「男」丁格爾占33人，暱稱「勇哥」的劉冠勇27歲，已在彰化醫院的外科病房和安寧病房工作5年。他說，護理科男護理師仍屬少數，許多病人看到他以為是醫生，知道是護理師之後反而拉近距離，多幾分親切感，這樣的小反差讓他更容易與病人建立互信關係。

劉冠勇說，小時候覺得醫生、護理師可以救人，職業相當神聖，所以才報考護理系，但真正踏進這個領域才發現沒想像中單純，隨著醫療科技不斷進步及個案各有不同，不會跟教科書一樣，學習腳步不能停下是很大挑戰，而且不只照顧病人身體，更多的時候兼顧病人心靈，還要顧及病人家屬心靈，挑戰雖多但他有成就感。

彰化醫院依循傳統舉辦「胖卡餐車園遊會」，後方停車15個美食胖卡，員工持券兌換章魚燒、煎餅等各式美食，讓護師節多了濃厚的香氣和美味。

衛福部彰化醫院護理師依序開啟白色海芋造型螢光棒，象徵傳承。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院護理師依序開啟白色海芋造型螢光棒，象徵傳承。記者簡慧珍／攝影

護理師 衛福部

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