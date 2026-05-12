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三班護病比入法2年施行惹議 石崇良：若快速補齊人力 不排除提早

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，關於護理人力回流，「目前是看到那個春天的燕子，但是春天來了沒？還需持續觀察。」若人力補齊的速度更為快速，落實三班護病比上路時程有機會可以提早。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，關於護理人力回流，「目前是看到那個春天的燕子，但是春天來了沒？還需持續觀察。」若人力補齊的速度更為快速，落實三班護病比上路時程有機會可以提早。記者沈能元／攝影

立法院日前三讀通過「醫療法」修法，將於「醫療機構設置標準」制定每日護病比，衛福部長石崇良擬訂117年5月1日上路，引發護理界不滿。石崇良今下午參與台灣護理學會「115年國際護師節聯合慶祝大會」，他說，過去參加護理師活動都蠻受歡迎的，但今天比較忐忑，最近三班護病的事情鬧得比較兇，「我也比較黑啦」，但很真誠的希望跟大家溝通，一起來落實，讓政策可以無痛上路。

外界關心，衛福部如何擬定三班護病比上路時間？石崇良說，去年12月曾調查全國醫院，若要符合三班護病比獎勵規範，急性一般病房護理師缺口約3000至5000人，依今年3月護理師人數約較前一年同期增加4900人，推估發現，一年可增加5000位護理師，其中6成至6成5、約3000人進入醫院服務，而採樂觀推估，其中僅約5成、1500人進入急性一般病床。因此，以缺口3000人推估，補齊人力約需兩年時間。

石崇良指出，經過詳細計算後，醫院急性一般病房護理師人力缺口，約在明年年底補齊低標標準，因此，5月5日護理團體來到衛福部陳抗時，秀出一張三項訴求，包括5月12日前啟動三班護病比入法程序，其次按照113年3月三班戶並比標準入法，以及希望在116年12月實施，而他簽字的理由，就是以這樣的數字估算出來。

但為讓三班護病比入法「安全著陸」，更加穩定、保險的作法，應該是要度過冬季及農曆新年的流感、肺炎、心肌梗塞、中風等重症高峰期。石崇良說，因此決定於4個月後，117年5月1日上路，避免造成急診壅塞，不要排擠病人的就醫權益。

「若快速補齊護理人力，不排除三班護病比提前上路。」石崇良說，目前推動住院整合照護計畫，去年編列5.6億元，共規畫5000床，今年增加至25.5億元，預計增加至3萬床，約占急性一般病床的5成，以照服員協助護理師，降低護理師壓力，但目前預算尚未通過，待通過後就能啟動。同時，醫院評鑑自每4年一次延長至6年一次，下一次評鑑為118年，以減少護理師的文書工作，加速人力回流。

「目前是看到那個春天的燕子，但是春天來了沒？還需持續觀察。」石崇良說，目前觀察護理師回流速度，113年較前一年新增2、3000人，去年年底增加至4600多人，到今年3月為4900人，若人力補齊的速度更為快速，落實三班護病比上路時程有機會可以提早。

護理師 石崇良 立法院

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