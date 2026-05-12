高鐵5折大學生暑期返鄉優惠加碼28班 開搶時間公布

為方便大學生提前規畫暑假返鄉行程，台灣高鐵公司宣布，6月11日至17日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月14日凌晨0時起開放訂位。

高鐵說明，為讓方便大學生提前規畫暑假返鄉行程，6月11日至17日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月14日（周四）凌晨0時起開放訂位。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，以免影響優惠權益；如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」作為輔助證明。

前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，列車上查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢在學資訊。