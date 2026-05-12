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高鐵新車抵台倒數！飯店等級廁所及哺乳室搶先曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
外面的洗手台有拉簾可以拉起來，方便補妝、修飾。圖／高鐵提供
外面的洗手台有拉簾可以拉起來，方便補妝、修飾。圖／高鐵提供

台灣高鐵新世代列車N700ST預計第一組7月出廠，8月起陸續抵台展開測試，2027年起依序上線營運。高鐵公司董事長史哲今開箱新車廁所及哺乳室設備，亮點包含免治馬桶、廁所內外有洗手台、外面洗手台及哺乳室設有插座，強調盡其可能的貼心。

「高鐵董欸POV」再釋出新影片（https://www.facebook.com/share/r/18sJQx9nio/），當中董事長史哲表示，高鐵新車的車廂廁所，每一座都是免治馬桶。小廁所當中有一個洗手台，外面也有一個專屬洗手台，且外面的洗手台有拉簾可以拉起來，方便補妝、修飾；此外，外面的洗手台及哺乳室都設有插座及緩降掛勾，盡其可能的貼心。

高鐵新世代列車第1組N700ST預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運，12組N700ST列車將於2028年底全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

高鐵補充，新車設有免治馬桶、獨立洗手台、嬰兒座椅，媲美飯店等級廁所將於2027年下半年可使用到，根據「廁」面了解，還有插頭、緩降掛勾等貼心細節。

針對新車即將，高鐵也舉辦抽獎活動，民眾只要在5月12日至5月22日23時59分期間，於貼文底下留言最喜歡高鐵新車的哪個設計，並＠兩位朋友，舉例來說「＠OOO ＠OOO 高鐵N700ST我最愛的設計是廁所內外都有洗手台，補妝免排隊等廁所」，即可參與抽獎，留言次數愈多中獎機率越高。

活動獎品包含鐵ESG輕便摺傘乙份，共20位名額；若留言超過700則，將加碼抽高鐵X Blueseeds過夜旅行組乙份，共10位名額。

高鐵表示，每人／每個帳號可留言多次獲得好禮機會，但每次需標記不同好友，若重複中獎，每人限領1次，名額將接續替補；得獎名單將於5月29日於本篇貼文留言處公布。

高鐵新車的車廂廁所，每一座都是免治馬桶ㄒ圖／高鐵提供
高鐵新車的車廂廁所，每一座都是免治馬桶ㄒ圖／高鐵提供

此外，外面的洗手台及哺乳室都設有插座及緩降掛勾。圖／高鐵提供
此外，外面的洗手台及哺乳室都設有插座及緩降掛勾。圖／高鐵提供

高鐵 史哲 車廂

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