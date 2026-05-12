台灣出席亞太牙醫聯盟大會 增進國際公衛參與

第47屆亞太牙醫聯盟大會在河內登場，11日舉辦台灣之夜，世界與亞太牙科聯盟重要幹部出席；世界牙科聯盟理事長夏柯夫表示，公衛不該排除任何一人，台灣代表團則強調，將透過專業突破外交困境，增進國際公衛貢獻。

中華牙醫學會代表團赴越南河內參加第47屆亞太牙醫聯盟大會（APDC），並於11日舉辦台灣之夜，逾80位貴賓出席，展現台灣牙醫界積極參與國際事務、深化專業外交的成果。

台灣之夜貴賓陣容涵蓋世界牙科聯盟（FDI）理事長夏柯夫（Nikolai Sharkov）與執行董事邦迪歐尼（Enzo Bondioni）、亞太牙科聯盟/亞太區域組織（APDF/APRO）即將卸任的理事長雷耶斯（ArleenReyes）與秘書長費南德茲（Fernando Fernandez）等重要幹部。

國際持續牙醫教育學院（ICCDE）及日本、韓國、香港、新加坡、越南、菲律賓、尼泊爾、泰國等牙醫領袖與代表皆出席台灣之夜，駐越南代表處公使林易民也到場致意。參與者人手一杯台灣飲品店的珍珠奶茶，氣氛熱絡。

總部設於瑞士的世界牙科聯盟是全球最具權威的口腔健康專業組織，成立於1900年，代表全球超過100萬名牙醫，與世界衛生組織（WHO）、聯合國保持官方關係。去年也成功推動口腔健康納入聯合國「非傳染性疾病宣言」。

夏柯夫昨天剛與越南衛生部長陶紅蘭（Đào HồngLan）會面，他接受中央社訪問時，對台灣無法參與即將登場的世界衛生大會表達遺憾，認為公衛不應該排除任何一人。

他表示，雖未到過台灣，但從台灣牙醫同僚的身上感受到「領導風範」，而領導力也使台灣牙醫學會是世界牙科聯盟139個國家、200多個牙醫協會中最有效率的協會之一，「希望台灣在內的所有成員，能在未來更積極參與，貢獻更多」。

率團的中華牙醫學會理事長余建宏表示，台灣積極參與亞太牙科聯盟，17席幹部中台灣占有3席。此外，台灣也成功爭取到2029年、APDC50週年的主辦權。

「台灣在全球牙醫發展與學術研究都扮演領導角色，尤其是牙科的人工智慧（AI）技術，更是台灣強項。」

他表示，台灣之夜不僅是歡迎國際友人的交流晚宴，更是台灣牙醫界展現國際連結與軟實力的重要平台。「今年的突破在於，世界牙科聯盟前後任理事長，亞太牙科聯盟重要幹部也全員出席。」

台灣牙醫界深耕亞太牙醫治理，接下來盼能在國際組織參與中更進一步，之後希望進到世界牙科聯盟委員會，「相信對台灣公衛能見度、國際事務推廣與長期全球口腔衛教能有更大貢獻」。

本屆大會當選APDF/APRO副理事長的羅文良表示，台灣牙科發展全球頂尖，是世界牙科聯盟成員，更是亞太牙科聯盟/亞太區域組織的創始成員國，「台灣在聯盟努力發聲，爭取能見度，取得平等參與權，很多資訊台灣才不會被漏掉」。

也剛當選APDF/APRO學術雜誌主編的高嘉澤本身參與組織的新南向計畫，積極把台灣製的醫材、臨床技術、牙科照護概念推展到東南亞，「把台灣好的東西介紹到東南亞，台灣牙醫水準是世界前列」。

台北市牙醫師公會理事長蔡佩龍告訴記者，公會與越南等東南亞的口腔醫學會簽訂MOU，常有交流，此次參與針對亞太牙醫治理與政策進行討論，為國際公衛貢獻台灣能量。