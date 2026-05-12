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拜月老、嘗米干 桃園文化走讀重現上一代生活記憶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市文化局今年以「城市即博物館」為主題，推出第三屆「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，邀民眾深入城市紋理。圖為中壢馬祖新村。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局今年以「城市即博物館」為主題，推出第三屆「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，邀民眾深入城市紋理。圖為中壢馬祖新村。圖／桃園市文化局提供

響應5月18日國際博物館日，桃園市文化局今年以「城市即博物館」為主題，推出第三屆「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，規畫3條主題路線、共6場次，串聯桃園老城、中壢街區、眷村園區及文化館舍等特色場域，邀民眾深入城市紋理，即日起開放報名。

文化局表示，「來趣桃」文化走讀系列今年邁入第三屆，延續「由街區認識文化、打造文化客廳」理念，結合導覽解說、街區探索與體驗互動，串聯文化館舍、歷史空間與在地店家，今年並導入「貼紙蒐集機制」，讓走讀從單一導覽轉化為兼具蒐集與分享的文化探索體驗。

其中，「澗仔壢慢遊找故事」5月17日及5月24日登場，從中壢第一公有市場出發，沿老街溪與舊城街區走訪壢景町、壢小故事森林及中平路故事館，感受中壢生活樣貌與時間流動下的城市轉變。

5月17日及5月23日舉辦的「桃園老派愛情故事」，以民國70、80年代為背景，帶民眾走訪桃園文學館、景福宮、中山路與博愛路一帶，結合拜月老祈緣、復刻筆友文化及在地喜餅蜜餞品嘗，重現上一代從戀愛、約會到婚嫁的人生軌跡。

「眷村懷舊光陰故事」則於5月30日及5月31日辦理一日深度行程，串聯馬祖新村、忠貞新村與太武新村等眷村園區，結合滇緬料理手作、米干品嘗及民族服飾體驗，透過飲食與生活文化展現桃園眷村與異域融合風貌。

文化局表示，本次「貼紙蒐集機制」串聯桃園文學館、大廟口派出所、我愛蜜蜂、壢景町、壢小故事森林、巷仔46文化共享空間、馬祖新村眷村文創園區、異域故事館及太武新村眷村文化園區等9處場域，參與走讀活動民眾蒐集貼紙完成走讀即可獲518獨家小毛巾。

一般民眾自行前往館舍蒐集貼紙，完成指定條件並上傳照片，也有機會兌換「518獨家扇子及小毛巾組」。報名及活動詳情可至文化局官網或臉書「藝遊桃園」查詢。

中壢 眷村 文化局

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