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北宜高鐵案監院調查報告指5大違失 民團喊話：暫緩推動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書（右）說，420公頃高鐵宜蘭車站特地區涵蓋大量優良農地，如此大規模農地轉用，政府卻從未公開說明其必要性。記者胡瑞玲／攝影
高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書（右）說，420公頃高鐵宜蘭車站特地區涵蓋大量優良農地，如此大規模農地轉用，政府卻從未公開說明其必要性。記者胡瑞玲／攝影

監察院上周公布高鐵延伸宜蘭案調查報告，並指出包含評估指標失客觀等5大面向違失，民團今表示，該報告顯示高鐵延伸宜蘭計畫決策過程中長期隱而未顯的程序瑕疵，盼交通部、環境部、國發會、行政院能重視監察院報告，暫緩推動北宜高鐵並將直鐵方案納入，重啟完整評估規畫程序。

高鐵延伸宜蘭案經費高達4000億元，去年底通過國發會審查，目前送請行政院核定中，但因民團質疑評行政程序錯亂、只停靠宜蘭1站、恐阻礙台鐵營運發展，以及能否穿過蘇花路廊等產生爭議。

民團今召開記者會指出，去年5月5日向監察院遞交「高鐵延伸宜蘭計畫陳情書」，控訴本案為斥資3647億元的國家重大建設，但經監察院1年調查後所公布的報告，提出5大意見重點。

監察院調查重點的5大面向違失包含「可行性研究程序嚴重倒置」、「直鐵換軌高鐵決策不透明，欠缺全面比較分析」、「民眾參與及民意溝通明顯不足」、「評估指標遺失客觀，興建成本嚴重低估」、「環評程序不備，政策環評付之闕如，環評切割辦理」。

交通部前部長賀陳旦表示，本案決策程序不透明，缺乏完整可行性評估、方案比較評估嚴重偏頗，數據矛盾、沿線居民聲音被排除在外、鐵道局對外發布不實聲明。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書說，宜蘭人從來不反對好的交通建設，但無法接受一個評估不足、溝通缺位、又綁著大規模土地開發的高鐵計畫被強行推進。宜蘭人真正在意的問題包含直鐵與高鐵哪個更能帶動地方發展、農地如何處理及徵收、土地炒作如何遏止。

劉仲書說，420公頃高鐵宜蘭車站特地區涵蓋大量優良農地，如此大規模農地轉用，政府卻從未公開說明其必要性。

前國發會參事、現任公民幫推顧問林旺根引述前務委員張景森「這是一項史詩級的錯誤政策」的說法，直指高鐵方案僅設1站，卻需在沿線路廊及高鐵特地區大量徵收農地，環境衝擊遠勝直鐵，且監察院報告也清楚揭示，北宜高鐵案在評估規畫與決策程序上嚴重混亂，社會溝通也明顯不足。

公民幫推發言人謝國安說，歷經1年監察院報告上周公布，其內容意見字字珠璣，完整揭示高鐵延伸宜蘭計畫在規畫程序、民主正當性與環境評估等3個核心面向上的重大缺失，與他們去年陳情以來長期指出的問題高度吻合，要求相關主管機關應暫緩推動北宜高鐵，並將北宜直鐵納入替代方案，進行完整評估，同時也要加強民意溝通。

對此，鐵道局表示，尊重監察院調查報告及監督意見，也感謝各界對重大公共建設議題的關心與討論。高鐵延伸宜蘭計畫自啟動以來，包含可行性研究修正、綜合規畫至環評等各階段，均依相關法令及行政程序辦理，並持續接受中央主管機關、專家學者及社會各界檢視與監督。

鐵道局說，高鐵延伸宜蘭係國家重大交通建設，目的在強化東部聯外運輸韌性、提升區域交通服務及促進國土均衡發展。目前計畫仍於行政院審議程序中，後續將持續秉持專業、審慎及公開透明原則，依既定程序穩健推動，並持續與地方及社會各界溝通說明。

前交通部長賀陳旦（中）表示，本案決策程序不透明，缺乏完整可行性評估、方案比較評估嚴重偏頗，數據矛盾。記者胡瑞玲／攝影
前交通部長賀陳旦（中）表示，本案決策程序不透明，缺乏完整可行性評估、方案比較評估嚴重偏頗，數據矛盾。記者胡瑞玲／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，也有支持聲音。聯合報系資料照
高鐵延伸宜蘭計畫的決策過程有爭議，也有支持聲音。聯合報系資料照

蘇花路廊 北宜高鐵 高鐵

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