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嘉基跨三科精準「拆彈」 12小時手術解除神經纖維瘤壓迫
41歲俞小姐多年來飽受背部腫瘤壓迫，長期慢性疼痛導致生活品質下降。嘉義基督教醫院醫療團隊日前集合神經外科、胸腔外科與骨科三大專科，歷時12小時成功移除壓迫神經的腫瘤，讓患者重拾無痛人生。嘉基副院長楊正三表示，本次成功案例展現跨科整合醫療的專業實力，未來將持續精進技術，協助病人重拾健康與尊嚴。
俞小姐背部有多顆腫瘤，其中一處延伸至脊椎區域壓迫神經。經檢查評估，由醫師陳昱豪主導，整合團隊施行「胸腔鏡輔助後縱隔腔腫瘤切除」、「胸椎減壓腫瘤切除」及「脊椎鋼釘內固定手術」。陳昱豪表示，這場手術如精密的馬拉松，醫療團隊需在長時高專注狀態下操作，不僅要切除腫瘤，更須兼顧神經保護與脊椎結構穩定。
檢查顯示俞小姐罹患第一型神經纖維瘤，為第17對染色體基因異常引起的先天性遺傳疾病，發生率約3000分之1。雖然多數為良性，但約2成患者可能出現脊椎側彎、視神經病變等嚴重併發症。當腫瘤壓迫神經或侵犯骨骼時，會引發劇烈疼痛、肢體無力，甚至影響行動。
俞小姐術後經過22天醫護人員細心照護與住院觀察，傷口順利癒合，長年腰痠問題明顯改善。陳昱豪表示，神經纖維瘤患者除手術與藥物外，長期追蹤同樣重要。若腫瘤快速長大、質地變硬或出現新麻痺感，可能是惡性轉變警訊，患者應每年定期接受影像檢查。
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