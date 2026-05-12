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嘉基跨三科精準「拆彈」 12小時手術解除神經纖維瘤壓迫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基醫療團隊模擬手術畫面。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫療團隊模擬手術畫面。圖／嘉義基督教醫院提供

41歲俞小姐多年來飽受背部腫瘤壓迫，長期慢性疼痛導致生活品質下降。嘉義基督教醫院醫療團隊日前集合神經外科、胸腔外科與骨科三大專科，歷時12小時成功移除壓迫神經的腫瘤，讓患者重拾無痛人生。嘉基副院長楊正三表示，本次成功案例展現跨科整合醫療的專業實力，未來將持續精進技術，協助病人重拾健康與尊嚴。

俞小姐背部有多顆腫瘤，其中一處延伸至脊椎區域壓迫神經。經檢查評估，由醫師陳昱豪主導，整合團隊施行「胸腔鏡輔助後縱隔腔腫瘤切除」、「胸椎減壓腫瘤切除」及「脊椎鋼釘內固定手術」。陳昱豪表示，這場手術如精密的馬拉松，醫療團隊需在長時高專注狀態下操作，不僅要切除腫瘤，更須兼顧神經保護與脊椎結構穩定。

檢查顯示俞小姐罹患第一型神經纖維瘤，為第17對染色體基因異常引起的先天性遺傳疾病，發生率約3000分之1。雖然多數為良性，但約2成患者可能出現脊椎側彎、視神經病變等嚴重併發症。當腫瘤壓迫神經或侵犯骨骼時，會引發劇烈疼痛、肢體無力，甚至影響行動。

俞小姐術後經過22天醫護人員細心照護與住院觀察，傷口順利癒合，長年腰痠問題明顯改善。陳昱豪表示，神經纖維瘤患者除手術與藥物外，長期追蹤同樣重要。若腫瘤快速長大、質地變硬或出現新麻痺感，可能是惡性轉變警訊，患者應每年定期接受影像檢查。

俞小姐在嘉義基督教醫院醫療團隊的努力下，成功完成一場歷時長達12小時、橫跨神經外科、胸腔外科與骨科三大專科的高難度手術，重啟新生。圖／嘉義基督教醫院提供
俞小姐在嘉義基督教醫院醫療團隊的努力下，成功完成一場歷時長達12小時、橫跨神經外科、胸腔外科與骨科三大專科的高難度手術，重啟新生。圖／嘉義基督教醫院提供

醫師陳昱豪提醒神經纖維瘤患者除了必要的手術與藥物治療外，長期追蹤與生活管理同樣不可忽視。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師陳昱豪提醒神經纖維瘤患者除了必要的手術與藥物治療外，長期追蹤與生活管理同樣不可忽視。圖／嘉義基督教醫院提供

醫師陳昱豪表示這場手術醫療團隊需要在長時間高專注狀態下進行細膩操作。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師陳昱豪表示這場手術醫療團隊需要在長時間高專注狀態下進行細膩操作。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院醫療團隊橫跨神經外科、胸腔外科與骨科三大專科成功完成歷時長達12小時的高難度手術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫療團隊橫跨神經外科、胸腔外科與骨科三大專科成功完成歷時長達12小時的高難度手術。圖／嘉義基督教醫院提供

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