快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

推三班護病比入法…護師工會代表爆收死亡威脅 嘆政府放任議題政治化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師工會顧問陳玉鳳說，跳票一次還要投第二次非正常邏輯，政府對醫護議題不斷「扯政治」，將護病比議題政治化，已導致她遭遇人身攻擊威脅。圖／陳玉鳳提供
護師工會顧問陳玉鳳說，跳票一次還要投第二次非正常邏輯，政府對醫護議題不斷「扯政治」，將護病比議題政治化，已導致她遭遇人身攻擊威脅。圖／陳玉鳳提供

立院三讀通過「醫療法」修法，三班護病比正式入法，衛福部卻主張延後二年實施，部長石崇良昨在立院語出驚人，稱若要政策不跳票，「那就再投給（賴清德）總統」，被質疑綁票護理權益。護師工會顧問陳玉鳳說，跳票一次還要投第二次非正常邏輯，政府對醫護議題不斷「扯政治」，將護病比議題政治化，導致她遭人身攻擊威脅。

陳玉鳳說，「醫療法」第一條開宗明義要求政府「保障病人權益」，護病比入法辨識保障病人安全的做法之一，政府卻像強盜一樣，稱「緩衝二年入法否則會關床」，而衛福部早已在107年立法院相關文書中提到，護病比過高恐影響照護品質及護理留任，「衛福部是知道的，否則為何花7百餘億元補貼醫院、花217億元執行護理人力整備政策？」

「衛福部已砸大錢，護理人員仍無法留住、持續離職，在這前提下，『關床說』正常嗎？」陳玉鳳指出，政府祭出獎勵機制，並提出護病比「獎勵先行」，不就是為鼓勵醫院盡快達成護病比，目前已有7成醫院達標，衛福部仍執意延後，難道真的是為了選舉？政府本來就該依照法律，保障病人權益與醫療品質，為何現在都沒有？都在為醫療財團護航？

石崇良昨天除表示再投賴總統，護病比政見就不會跳票，還反對護病比入法為在野政績，引發討論。陳玉鳳指出，跳票一次投第二次就不會跳票，「這是什麼邏輯？」政府稱三班護病比是其功勞，但衛福部立場從頭到尾都不願意入法，護理團體合作成功讓護病比入法，她個人致力推動護病比入法10餘年，近期卻遭網軍攻擊，還有人發出死亡威脅，要她「小心點，別死在半路上。」

台北榮總院長陳威明昨針對護病比議題表態，稱即刻入法恐造成醫院關床，甚至釀成醫療人球。不過，台北榮總在衛福部護理友善職場典範認證中落選，衛福部照護司曾指出，原因是「護理人力留任項目分數落後他院」對此，陳玉鳳指出，假如榮總做得好，為何連衛福部友善護理職場獎勵都拿不到？這不就表示北榮職場環境不佳，比起拿出關床說，不如改善職場吸引護理師回流。

石崇良 衛福部 賴清德

延伸閱讀

三班護病比延後惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良瀆職

【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

支持三班護病比入法給予緩衝期 北榮院長陳威明：憂心病患成醫療人球

三班護病比入法 石崇良稱「怕跳票就再投賴」挨批

相關新聞

梅雨鋒面接力影響全台都逃不過 各區降雨時程一次看

正值梅雨季，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東部地區下雨機率較高，󠀠北部偶爾也有零星飄雨機會，󠀠中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

雨季警報升級鋒面連炸玉山 玉管處提前喊話「山友該撤就撤」

鋒面接連報到，全台近期進入明顯雨季型態，玉山國家公園今天提醒，12至15日受鋒面影響，中部以北山區降雨將明顯增加，並伴隨局部雷雨，高海拔山區環境恐更加嚴苛，呼籲山友務必提高警覺，做好防水、防寒與通訊準備，必要時應果斷撤退，避免發生山域事故。

護病比恐釀關床？病團：開床卻沒有照顧品質也非好事

立法院三讀通過「醫療法」修正草案，護病比正式入法。不過，衛福部提出延後二年上路，引發論戰。醫院經營者認為即刻實施恐導致醫院關床，影響病人就醫權益；護理團體則指出，高護病比導致病人風險增加。台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，護病比實施確實須考慮關床問題，但關床已是現況，且床開了、病人有狀況時護理師無暇處理，仍對病人無益，呼籲護理改革應通盤考量。

三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…

立法院5月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法，引發醫界、護理界高度關注。衛福部長石崇良今受訪強調，政府一定會在賴清德總統本屆任期內完成三班護病比上路，「不會有跳票問題」，但政策推動必須兼顧醫療量能，避免醫院大規模關床、衝擊民眾就醫權益。

詐領「乘務加給」勞工董事10萬交保 台鐵：全力配合司法偵審

台鐵公司勞工董事吳長智被控利用職務之便，詐領每月「乘務加給」6000元，時間超過10年，累計金額近80萬元，廉政署11日搜索約談吳長智及同居女友謝宜縈到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保、謝宜縈則請回。

懶人包／醫美偷拍案延燒…飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

近期知名醫美診所「愛爾麗 」使用針孔攝影機 進行偷拍 的新聞引發廣泛關注，讓大眾再次注意到生活中恐面臨被偷拍的風險。究竟偷拍者會在哪架設裝置，要如何發現針孔攝影機，透過桃園市政府、台北市政府警察局等官方提醒，聯合新聞網《科技玩家》製作了懶人包帶你抓住重點，提升警覺心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。