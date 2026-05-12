推三班護病比入法…護師工會代表爆收死亡威脅 嘆政府放任議題政治化

立院三讀通過「醫療法」修法，三班護病比正式入法，衛福部卻主張延後二年實施，部長石崇良昨在立院語出驚人，稱若要政策不跳票，「那就再投給（賴清德）總統」，被質疑綁票護理權益。護師工會顧問陳玉鳳說，跳票一次還要投第二次非正常邏輯，政府對醫護議題不斷「扯政治」，將護病比議題政治化，導致她遭人身攻擊威脅。

陳玉鳳說，「醫療法」第一條開宗明義要求政府「保障病人權益」，護病比入法辨識保障病人安全的做法之一，政府卻像強盜一樣，稱「緩衝二年入法否則會關床」，而衛福部早已在107年立法院相關文書中提到，護病比過高恐影響照護品質及護理留任，「衛福部是知道的，否則為何花7百餘億元補貼醫院、花217億元執行護理人力整備政策？」

「衛福部已砸大錢，護理人員仍無法留住、持續離職，在這前提下，『關床說』正常嗎？」陳玉鳳指出，政府祭出獎勵機制，並提出護病比「獎勵先行」，不就是為鼓勵醫院盡快達成護病比，目前已有7成醫院達標，衛福部仍執意延後，難道真的是為了選舉？政府本來就該依照法律，保障病人權益與醫療品質，為何現在都沒有？都在為醫療財團護航？

石崇良昨天除表示再投賴總統，護病比政見就不會跳票，還反對護病比入法為在野政績，引發討論。陳玉鳳指出，跳票一次投第二次就不會跳票，「這是什麼邏輯？」政府稱三班護病比是其功勞，但衛福部立場從頭到尾都不願意入法，護理團體合作成功讓護病比入法，她個人致力推動護病比入法10餘年，近期卻遭網軍攻擊，還有人發出死亡威脅，要她「小心點，別死在半路上。」

台北榮總院長陳威明昨針對護病比議題表態，稱即刻入法恐造成醫院關床，甚至釀成醫療人球。不過，台北榮總在衛福部護理友善職場典範認證中落選，衛福部照護司曾指出，原因是「護理人力留任項目分數落後他院」對此，陳玉鳳指出，假如榮總做得好，為何連衛福部友善護理職場獎勵都拿不到？這不就表示北榮職場環境不佳，比起拿出關床說，不如改善職場吸引護理師回流。