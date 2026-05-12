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胸腔病院行政人員表現優異獲衛福部優良獎、閃亮新人獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院郭珈妏獲頒發「閃亮新人獎」。圖/胸腔病院提供
胸腔病院郭珈妏獲頒發「閃亮新人獎」。圖/胸腔病院提供

衛福部自所屬26家醫院遴選表現傑出行政人員，今天舉辦「第4屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」表揚。胸腔病院醫務行政室專員張怡倫獲「優良獎」、護理科庶務員郭珈妏榮獲「閃亮新人獎」，表現優異。

院方表示，張怡倫投身醫療體系22年，服務胸腔病院逾11年，長期負責院本部、門診部兩院區醫務行政業務，職務涵蓋櫃台及病房書記文書等多種工作，基層作業流程掌握嫻熟，跨部門溝通協調能迅速釐清需求、有效解決問題，確保行政與臨床單位運作順暢。

多次協助各科室辦理「醫院評鑑」及「衛生局督導考核」等業務，確保各項指標符合規範。參與院外體檢服務、11家機構巡檢及相關防治計畫。結核病防治專案發揮行政協調專長，有效支援醫療團隊推動業務。

郭珈妏胸腔病院服務滿3年，工作表現獲肯定。負責護理科行政業務也投入社區整合性篩檢及國中小學生體檢工作，從前置規畫、跨單位聯繫、現場支援，到資料建檔、上傳及成果彙整都一絲不苟、盡責完成。

郭珈妏表示，行政工作細節繁瑣，但從資料回收、逐筆核對到報告產出，每一環節都關乎民眾與學童權益，責任重大。她始終秉持「多看、多聽、多協助」的態度，主動回應服務對象需求，確保業務順利推展。

她說，「閃亮新人獎」不僅是對努力肯定，更是持續精進的動力。將持續以細緻與責任感，落實每一項工作，提供穩定且值得信賴的服務。

院方表示，兩人以專業能力與服務熱忱投入醫療行政工作，持續精進服務品質，營造優質就醫環境深獲肯定，也是全院同仁表率。

院長黃紹宗說，醫療環境日益複雜，行政人員不再僅是輔助者，更是「制度建構者」與「效能優化者」。從病人掛號、診間流動到出院管理，每一環節的順暢都仰賴行政團隊縝密規畫。行政端專業穩定，能讓臨床人員心無旁鶩專注醫療照護。將持續強化行政團隊培訓機制，精進行政職能，全面提升醫療體系服務韌性與民眾滿意度。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐(左)與胸腔病院郭珈妏(右)。圖/胸腔病院提供
衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐(左)與胸腔病院郭珈妏(右)。圖/胸腔病院提供

胸腔病院張怡倫獲衛福部頒發「優良獎」。圖/胸腔病院提供
胸腔病院張怡倫獲衛福部頒發「優良獎」。圖/胸腔病院提供

衛福部

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