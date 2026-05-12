快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

新生兒篩檢擴大22項全額公費、這罕病篩檢也納入 新制7月上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，今年7月起，公費新生兒篩檢項目正式擴增至22項，包括納入SMA篩檢。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，今年7月起，公費新生兒篩檢項目正式擴增至22項，包括納入SMA篩檢。記者廖靜清／攝影

台灣新生兒篩檢政策再擴大，衛福部長石崇良表示，今年7月起，現行21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，將由原本部分補助改為「全額公費給付」，家長不必再自行負擔差額。另新增「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）篩檢，讓公費新生兒篩檢項目正式擴增至22項，預估一年投入近一億元經費，盼早期發現、及早治療。

石崇良指出，目前全球能做到廣泛新生兒疾病篩檢的國家其實不多，以馬來西亞為例，公費篩檢僅約1至2項。台灣自2019年起，已將新生兒篩檢由11項擴增至21項，篩檢制度在亞洲屬於前段班。

不過，現行制度雖有政府補助，但仍採部分負擔方式，家長仍需自付部分差額。石崇良表示，今年7月起，政府將全面改為全額公費給付，讓新生兒接受22項篩檢時「完全不用再付費」，降低家長經濟壓力，也提高篩檢普及率。

SMA是一種罕見遺傳性神經肌肉疾病，患者因運動神經元退化，導致全身肌肉逐漸無力、萎縮，嚴重者甚至可能影響呼吸功能。過去SMA被認為是嬰幼兒死亡率極高的罕病之一，但近年隨著基因治療、口服藥物及脊椎注射藥物問世，疾病治療已有重大突破。

除了補助全面升級，最大亮點則是新增SMA篩檢。健保已給付SMA高價藥物，其中包含一劑高達4900萬元的基因治療，被視為台灣罕病治療的重要里程碑。石崇良強調，SMA愈早發現、愈早治療、預後愈好，若能在新生兒階段即篩檢出基因缺陷，及時介入，孩子未來的發展與生活品質可能完全不同。

根據研究，台灣約每48人就有一人帶有SMA致病基因，推估全台約有近50萬名帶因者，因此醫界長期呼籲將SMA納入公費新生兒篩檢。石崇良表示，此次政策擴大後，包括SMA新增篩檢、原有21項全額給付，以及行政相關費用，整體預算規模接近一億元。

石崇良 新生兒 馬來西亞

延伸閱讀

打造亞洲罕病治療樞紐 石崇良：台灣下一步瞄準「罕癌中心」

彰化秀水育兒津貼 每月加碼二千

未收世界衛生大會邀請 石崇良赴日內瓦辦論壇

三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…

相關新聞

梅雨鋒面接力影響全台都逃不過 各區降雨時程一次看

正值梅雨季，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東部地區下雨機率較高，󠀠北部偶爾也有零星飄雨機會，󠀠中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

雨季警報升級鋒面連炸玉山 玉管處提前喊話「山友該撤就撤」

鋒面接連報到，全台近期進入明顯雨季型態，玉山國家公園今天提醒，12至15日受鋒面影響，中部以北山區降雨將明顯增加，並伴隨局部雷雨，高海拔山區環境恐更加嚴苛，呼籲山友務必提高警覺，做好防水、防寒與通訊準備，必要時應果斷撤退，避免發生山域事故。

護病比恐釀關床？病團：開床卻沒有照顧品質也非好事

立法院三讀通過「醫療法」修正草案，護病比正式入法。不過，衛福部提出延後二年上路，引發論戰。醫院經營者認為即刻實施恐導致醫院關床，影響病人就醫權益；護理團體則指出，高護病比導致病人風險增加。台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，護病比實施確實須考慮關床問題，但關床已是現況，且床開了、病人有狀況時護理師無暇處理，仍對病人無益，呼籲護理改革應通盤考量。

三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…

立法院5月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法，引發醫界、護理界高度關注。衛福部長石崇良今受訪強調，政府一定會在賴清德總統本屆任期內完成三班護病比上路，「不會有跳票問題」，但政策推動必須兼顧醫療量能，避免醫院大規模關床、衝擊民眾就醫權益。

詐領「乘務加給」勞工董事10萬交保 台鐵：全力配合司法偵審

台鐵公司勞工董事吳長智被控利用職務之便，詐領每月「乘務加給」6000元，時間超過10年，累計金額近80萬元，廉政署11日搜索約談吳長智及同居女友謝宜縈到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保、謝宜縈則請回。

懶人包／醫美偷拍案延燒…飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

近期知名醫美診所「愛爾麗 」使用針孔攝影機 進行偷拍 的新聞引發廣泛關注，讓大眾再次注意到生活中恐面臨被偷拍的風險。究竟偷拍者會在哪架設裝置，要如何發現針孔攝影機，透過桃園市政府、台北市政府警察局等官方提醒，聯合新聞網《科技玩家》製作了懶人包帶你抓住重點，提升警覺心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。