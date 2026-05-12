護病比恐釀關床？病團：開床卻沒有照顧品質也非好事

立法院三讀通過「醫療法」修正草案，護病比正式入法。不過，衛福部提出延後二年上路，引發論戰。醫院經營者認為即刻實施恐導致醫院關床，影響病人就醫權益；護理團體則指出，高護病比導致病人風險增加。台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，護病比實施確實須考慮關床問題，但關床已是現況，且床開了、病人有狀況時護理師無暇處理，仍對病人無益，呼籲護理改革應通盤考量。

吳鴻來說，護理師勞動權益與病人安全照顧品質相關，「以現況來說，護理師不斷出走，最先倒霉的是病人」，護理師可以認為工作不值得選擇而離職，但病人不是不想生病就能不要生病，為此，病團關注制度是否能留住護理師，讓臨床現場有足夠護理人力，護病比只是手段之一，其餘包括獎勵制度等，應透過多元方式讓護理師不再出走，甚至願意回到職場照顧病人。

「護理人力惡化，最直接受害的是病人。」吳鴻來說，台灣病友聯盟去年舉辦病人安全論壇時，專家提到，護病比過高恐導致病人遭遇傷害，關床確實需要考慮，但假如醫院開床收治病人，卻無法讓其得到好的照顧，對病人也不是好事，隨人口老化，病人數量只會愈來愈多，護病比只是改善護理環境的指標之一，政府應設法透過不同政策手段讓護理師回流，「否則會是大問題。」

衛福部8日邀集護理、醫界及病友團體舉行會議，研商「醫療機構設置標準」草案相關議題，台灣病友聯盟為病團代表之一。吳鴻來提到，當天除討論護病比落地時間，也針對該標準中，醫院違反護病比規定時「補正期限」進行討論，與會代表指出，現行文字僅要求期限內補正，卻未訂出期程有多長，為讓制度有實質效益，建議明確訂出補正的時間。