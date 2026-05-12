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檢體報告出爐！桃園師生劍湖山飯店70人不適 初步排除和食物有關

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
桃園平鎮國中入住雲林劍湖山飯店，70人出現不適，經雲林衛生局採檢，檢驗報告出爐，初步排除和食物有關。記者蔡維斌／翻攝
桃園平鎮國中入住雲林劍湖山飯店，70人出現不適，經雲林衛生局採檢，檢驗報告出爐，初步排除和食物有關。記者蔡維斌／翻攝

桃園市平鎮國中師生632人今年4月14日入住雲林縣劍湖山渡假大飯店食宿，隔日凌晨70名師生出現腹痛、嘔吐現象，經送醫均無大礙，雲林縣衛生局對當天晚餐食材及多名相關廚工、師生進行採檢，檢驗報告出爐，一廚工檢體出現輪狀病毒、5名師生檢體出現諾羅病毒，初步排除這起「集體中毒」和食物有直接關連，將再請專家學者進一步釐清。

4月14日桃園師生戶外教學，當晚入住雲林縣劍湖山渡假大飯店並辦理晚餐，當晚陸續有師生傳出身體不適，直至隔天凌晨先後有約70人出現嘔吐、腹痛送醫觀察，雲林縣衛生局當天進行採檢。

雲林縣衛生局今天早上檢驗報告出爐，在食物檢體方面，檢出結果金黃色葡萄球菌陽性、但菌量僅5 CFU／g（微量）。衛生局指出，依據「疑似食品中毒事件處理及採樣操作手冊」中的認定標準「自每克可疑食物檢體中檢出之菌落數達10的5次方CFU」，因此採檢食物所檢出的菌量與標準有所落差。

至於人體檢體報告，共採集11位廚工（雲林縣4位、南投縣7位）的檢體，結果10件陰性、1件輪狀病毒，依據判明標準「兩名或兩名以上病患之糞便中檢出輪狀病毒」，意即需兩人以上檢體，驗出相同菌株才可認定為病因。

此外，採集7位患者（雲林縣2位、桃園市5位）檢體，結果有5人檢出諾羅病毒，依判明標準認定「兩名或兩名以上病患之糞便中檢出諾羅病毒。」衛生局指出，綜合相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，為求周延，將會再進一步邀請專家學者協助釐清案情。

這件疑似集體中毒案，當天共計632人師生及工作人員25人，其中70人出現腸胃不適症狀並就醫。經醫療處置後，症狀已改善，無重症個案，均已返回飯店休息。

桃園平鎮國中入住雲林劍湖山飯店，70人出現不適，經雲林衛生局採檢，檢驗報告出爐，初步排除和食物有關。記者蔡維斌／翻攝
桃園平鎮國中入住雲林劍湖山飯店，70人出現不適，經雲林衛生局採檢，檢驗報告出爐，初步排除和食物有關。記者蔡維斌／翻攝

諾羅病毒 劍湖山 衛生局

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