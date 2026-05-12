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3歲女童出生就心室中膈缺損 微創手術補「破洞」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇提醒，若發現孩子出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議儘速至兒童心臟科安排心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診為心室中膈缺損，應依醫師評估進行治療。記者萬于甄／攝影
奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇提醒，若發現孩子出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議儘速至兒童心臟科安排心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診為心室中膈缺損，應依醫師評估進行治療。記者萬于甄／攝影

嬰幼兒心跳出現雜音，就讓家屬相當煎熬！台南一名3歲陳姓女童出生時因心雜音明顯，確診第二型心室中膈缺損，且缺損大小約達4.5毫米，經奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇評估，女童2歲多時，以微創心導管封堵術成功修補心臟「破洞」，如今也重拾奔跑笑容，讓父母長久懸著的心，終於安穩落地。

陳俊宇表示，「心室中膈缺損」是常見的先天性心臟病，簡單來說就是心臟左右兩個心室之間的隔牆出現破洞，在台灣新生兒發生機率約千分之三，雖然部分小缺損有機會自行閉合，但若因為缺損過大或是長期未閉合，恐引發心臟衰竭甚至猝死。

他提到，傳統治療心室中膈缺損往往需要進行「開心」手術，然而長長的傷口劃在孩童身上，總讓家長心疼不已，如今醫療技術先進，微創心導管封堵術已可取代傳統手術，且傷口僅如針孔般大小、復原時間也快，降低手術的風險與恐懼。

陳俊宇指出，陳姓女童因在2歲半、體重達12公斤時，缺損仍未自然閉合，為預防未來可能出現的長期併發症，進行微創心導管封堵術，手術時間約2小時，不需全身麻醉和插管，僅鼠蹊部兩個針孔傷口，術後追蹤穩定，置入的封堵器日後也不需取出，家長也放下心中大石。

陳女爸爸說，女兒當時每天需要特別嚴格控制水分攝取量，也要固定服用心臟藥物，且為避免心臟負荷過大引發心臟肥大、心衰竭等，飲食都要搭配一些副食品，在照護上都要相當注意，因此這2年壓力真的很大，尤其，生活和工作節奏常被突發狀況打亂。

他也坦言，「心理上的煎熬遠大於體力上的疲憊」，每天總要反覆確認孩子的呼吸是否順暢，醫生那句「只要發燒就要立刻回診」的叮嚀，更成為一家人時刻關注的重心，好在女兒2歲半經評估各項生理數值與體重皆已達標，由醫師安排心導管手術，手術過程極也相當順利。

陳女爸爸表示，女兒術後的變化令人驚喜，「可以很明顯感覺到她的體力、食量逐漸改善，甚至調皮搗蛋的程度，都跟以前完全不一樣！」看著孩子終於能像健康孩童一樣奔跑、進食，相當開心，也很感謝奇美醫院醫療團隊的專業與幫助。

陳俊宇提醒，若發現孩子出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議儘速至兒童心臟科安排心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診為心室中膈缺損，應依醫師評估進行治療，以免孩童日後出現肺動脈高壓、瓣膜脫垂、心臟衰竭甚至是猝死等問題。

台南一名3歲陳姓女童出生時確診第二型心室中膈缺損，且缺損大小約達4.5毫米，經奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇評估，女童2歲多以微創心導管封堵術成功修補心臟「破洞」，如今也重拾奔跑笑容，今也特別向醫療團隊獻花致謝。記者萬于甄／攝影
台南一名3歲陳姓女童出生時確診第二型心室中膈缺損，且缺損大小約達4.5毫米，經奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇評估，女童2歲多以微創心導管封堵術成功修補心臟「破洞」，如今也重拾奔跑笑容，今也特別向醫療團隊獻花致謝。記者萬于甄／攝影

陳俊宇 奇美醫院 台南

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