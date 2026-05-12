512護師節醫院表揚 護理楷模及病人票選32名「親善天使」

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院2025年院內新進護理人員留任率達83%，離職率僅8.9% ，院方今年2月起調升護理人員薪資6.1%，並將實施簽約金優化制度。今天5月12日是國際護師節，為恭院長李文源上午透過廣播向全院護理人員表達感謝與肯定。

為恭醫院表示，院方日前已提前辦理護師節慶祝活動，表揚9名護理楷模及病人票選產生的「親善天使」32人，肯定護理人員長期深耕臨床、守護病人健康的專業貢獻。活動中並舉行象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，由護理部主任引領燭光逐一傳遞，象徵專業使命與人文關懷的延續，展現護理人員守護生命的初心與責任，會場氛圍莊重溫暖。

院方指出，今年為恭護理楷模，護理長陳怡如獲選護理主管楷模，她長期致力於臨床品質改善與創新照護，並推動母嬰親善及兒童傷害防制等工作，展現護理專業於臨床與管理上的整合能力，表現亮眼。此外，由病人票選出的32名「親善天使」也具高度指標意義。透過病人票選機制，由服務對象直接回饋護理品質，不僅提升評選公信力與代表性，也真實呈現護理人員在照護過程中的細膩觀察與溫暖陪伴，具體落實以病人為中心的照護精神。

護理部主任李玉清表示，護理是結合專業與同理心的工作，為恭醫院今年2月起調整護理人員薪資6.1%，並將實施簽約金優化制度，兩年提升至12萬元、三年期提高至24萬元，同時配合深耕計畫，規畫5年內導入27台照護及搬運機器人，以降低臨床人力負荷，提升工作效率與照護品質。

李文源指出，2025年為恭醫院新進護理人員留任率達83%，離職率僅8.9%，在現今整體環境中相當不易，對為恭而言是最實在的肯定。未來將持續深化護理專業發展與人文照護，並結合制度支持與健康職場政策，打造兼具專業成長與身心支持的工作環境，提供更優質的醫療服務守護民眾健康，朝向健康醫院與幸福職場的願景持續邁進。

為恭醫院辦理護師節慶祝活動，表揚9名護理楷模及病人票選產生的「親善天使」32人，肯定護理人員長期深耕臨床、守護病人健康的專業貢獻。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院辦理護師節慶祝活動，表揚9名護理楷模及病人票選產生的「親善天使」32人，肯定護理人員長期深耕臨床、守護病人健康的專業貢獻，會中並安排象徵護理精神傳承的「傳光儀式」。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院辦理護師節慶祝活動，表揚9名護理楷模及病人票選產生的「親善天使」32人，肯定護理人員長期深耕臨床、守護病人健康的專業貢獻。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院辦理護師節慶祝活動，表揚9名護理楷模及病人票選產生的「親善天使」32人，肯定護理人員長期深耕臨床、守護病人健康的專業貢獻。圖／為恭紀念醫院提供