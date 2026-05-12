雨季警報升級鋒面連炸玉山 玉管處提前喊話「山友該撤就撤」

鋒面接連報到，全台近期進入明顯雨季型態，玉山國家公園今天提醒，12至15日受鋒面影響，中部以北山區降雨將明顯增加，並伴隨局部雷雨，高海拔山區環境恐更加嚴苛，呼籲山友務必提高警覺，做好防水、防寒與通訊準備，必要時應果斷撤退，避免發生山域事故。

玉管處指出，根據最新氣象預報，周一短暫好天氣後，周二起至周五全台再度受到鋒面影響，其中中部以北山區雨勢最為明顯。持續性降雨除將增加步道濕滑風險，也可能造成棧橋、吊橋通行危險，呼籲登山隊伍隨時注意天候變化與身體狀況。

玉管處表示，近期高山環境濕冷，失溫風險大增，山友應備妥完整雨衣、雨褲與防水袋，並確保備用衣物及睡袋保持乾燥，避免因淋雨受寒導致危險。對於長程縱走隊伍，也建議攜帶 inReach 等衛星通訊設備，以便在山區通訊不穩情況下，仍能與山下留守人保持聯繫。

玉管處強調，面對大自然應保持敬畏，若遇強降雨、路況惡化或身體不適時，應審慎評估風險，必要時就近避難或提前下撤，「平安下山才是登山唯一的終點」。

玉管處也提醒山友注意退費規定。若在已申請入園期間，中央氣象署針對嘉義縣或南投縣發布豪雨以上特報，且完成「事前取消入園」，才可申請排雲山莊、觀高山屋及供餐服務退費。

為推廣登山安全觀念，玉管處同步推出分享抽獎活動，民眾只要分享安全提醒貼文，就有機會獲得「玉山群峰手舉牌徽章」。玉管處表示，將於5月14日中午12時抽出9名幸運民眾，希望透過社群分享，讓更多山友重視山域安全資訊。