台南高雄桃園4社宅招租 婚育戶資格擴及未成年子女

國家住都中心表示，台南市及高雄市2案社宅、共890戶將首度招租；此外，桃園市及台南市另有2案候補招租，預計釋出207戶。且配合住宅法修正，婚育戶資格都擴大納入有18歲以下未成年子女家庭，這4案共1097戶將在22日受理申請。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦中央社會住宅2026年第2季招租發布會，包括住都中心執行長柯茂榮、租賃組長高翊馨、資產管理部副主任魏雅蘭等人出席。

魏雅蘭說，本季招租的「新市安居」是台南市新市區首案中央社宅，鄰近南科台南園區，戶型為套房及二房，共670戶；「福山安居」位於高雄左營區，鄰近三鐵共構左營站及南科楠梓園區，戶型涵蓋套房、二房及三房，共220戶。兩案都位於南部半導體S廊帶產業生活圈，有助支援就業人口居住需求。

魏雅蘭表示，各案都保留軍警消戶8%、睦鄰戶10%及婚育戶20%。其中配合住宅法修正，本季擴大婚育家庭認定，除維持既定的新婚2年內外，育兒家庭部分，從育有0歲至6歲學齡前子女，放寬至育有7歲至17歲未成年子女。

魏雅蘭說，這次同步辦理候補招租的「慈文安居」位於桃園藝文特區生活圈，生活機能便利，釋出套房33戶；「新都安居A」位於南台南車站副都心生活圈，周邊居住環境佳，釋出套房151戶、二房型23戶。

魏雅蘭指出，為縮短民眾租屋等待時間，並讓社宅資源配置更有效運用，「新都安居A」的三房型雖然還有候補戶正在等待遞補，但這次仍一起受理申請並建立候補名冊，未來釋出即可快速依序遞補。

另外，國土署補充，截至今年4月底，全國社會住宅已達23萬6042戶，中央直接興辦社會住宅7萬餘戶，今年底依照完工進度，在新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9個縣市共可釋出千戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，讓育有學齡前幼兒的家庭最長可住12年。

國家住都中心說，這4案都將於5月22日至6月22日受理申請，預計9月17日公開抽籤，最快12月1日入住。中央社宅招租採24小時線上申請制，相關資訊請至國家住都中心「安居好室入口網」查詢（https://www.socialhousing.tw）或洽諮詢專線（02）8979-1799。