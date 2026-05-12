南韓「艾唯倪」嬰兒米餅鎘超標17.5％ 日本漆器茶溶出超標也退運

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不符我國食安規定品項，包括農產品、嬰兒米餅、食品容器具等共12項。插旗台北市忠孝SOGO，來自日本主打高級壽司店「金澤美味壽司」，由日本進口一批漆器茶托，因溶出試驗超標，在邊境被要求退運或銷毀。另有業者輸入南韓的嬰兒米餅，被檢出重金屬鎘含量超標，同樣被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，一批由輸入業者報驗的日本「塑膠茶托」，以水於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量為13ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類的高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，這批日本的塑膠茶托在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對「金澤美味股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

上周食藥署揪出日本嬰兒米餅重金屬鎘超標，針對日本品牌龜田製果採逐批查驗，本周則攔截韓國嬰兒米餅，同樣發現重金屬鎘超標情況。劉芳銘說，業者「廣富園開發行銷有限公司」報驗一批南韓品牌「IVENET艾唯倪」嬰兒米餅，被檢出重金屬鎘每公斤0.047毫克，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品限量為每公斤0.040毫克，超標約17.5%。

劉芳銘指出，這批嬰兒米餅共23.4公斤需依規定退運或銷毀，業者廣富園開發行銷有限公司為半年內首次檢出不合格，邊境抽驗比率將調升為加強抽批，抽驗比率2至5成，針對南韓嬰兒米餅則依規定維持一般抽批，食藥署將持續把關，如發現類似日本嬰兒米餅的累犯情況，將依規定針對國別、製造商調升抽驗比率。

一批由「全海通有限公司」報驗的中國大陸橡膠手套，分別以水於95℃放置30分鐘、以20%乙醇於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣介於65至66 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以橡膠—哺乳器具除外為原料之塑膠類者，蒸發殘渣合格標準均為60 ppm以下，這批中國的橡膠手套在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對該公司邊境抽驗比率，調升為2至5成。