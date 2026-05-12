影／三班護病比何時實施 石崇良：不會有跳票問題

立法院正式立法將三班護病比入法，衛福部目前研擬兩年緩衝期引發護理界不滿跳票嗆提告，衛福部長石崇良對此則回應「我接受」，石崇良今天出席「台灣亞太罕見疾病創新治療中心啟動記者會」，會前受訪表示，三班護病比其實在賴總統上任時就已經努力規畫實施，不會有跳票問題。

石崇良說，這不是只有三班護病比的問題而已，因為從賴總統上任後，是歷來投入醫護資源最多的一任總統，從連續2年健保總額皆高達5.5%的成長率編列，114年健保總額增加531億元，再加公務預算181億元，今年總額再挹注成長597億元，再加公務預算191億元，均創歷年新高，健保點值現已提升至0.95以上，賴總統也多次在公開與私下場合要求各醫院，應將健保增加的資源優先用於醫護人員加薪，希望從制度面改善護理人力長期流失問題。

石崇良進一步表示，所以從賴總統上任後我們就積極在準備，三班護病比從鼓勵性措施走向「強制入法」，我們希望立法上路後能達到不關床、不影響民眾就醫，讓制度穩健上路，政府採取有計畫、很負責任的推動模式，而不是一次到位的硬性執行。

衛福部長石崇良（前排左七）今天出席「台灣亞太罕見疾病創新治療中心啟動記者會」，並見證打造罕病醫療平台的簽約儀式。記者潘俊宏／攝影