鶯歌山水步道新亮點 打造自然系地景遊戲場與休憩秘境

為提升大漢溪沿岸遊憩品質並優化設施，新北市高灘處推動「大漢溪左岸鳶山堰至鶯歌山水步道周邊體環境營造工程」近日開工，透過地景式遊戲場建置與停車空間優化，將原本單純的眺景土丘優化為全齡且綠意盎然的複合式休憩場域。

高灘處長黃裕斌說，大漢溪左岸山水步道景觀優美，是自行車騎士往返新北市與桃園市交界的重要休憩節點，也是市民休憩眺景首選，為滿足多樣化需求，工程利用既有土丘高低落差，規畫設置磨石子溜滑梯，並規畫綜合式擺盪鞦韆設施及具有挑戰的攀爬式遊樂設施。此外亦配置太空漫步、臂力訓練器及大轉輪等體健設施，並採用無縫彈性地墊與人工草皮作為定位分區，打造適合各年齡層的遊戲空間。

黃裕斌補充說明，工程除增設遊憩設施外，亦包含停車場行人動線優化與景觀綠化。為提升人行穿越安全性，高灘處重新梳理停車場動線，並設置指標系統及行穿線導引，且栽植樟樹、光臘樹、九芎及灌木等台灣原生種，不僅提供遮蔭空間，也營造高綠覆率環境的舒適空間。

完工後將串聯親子遊憩與生態賞景功能，為鶯歌地區增添舒適的河濱新亮點及休憩小秘境，高灘處提醒，施工期間將有機具進出及局部封閉，要請市民配合改道。

工程將停車場增加景觀綠化，圖為示意場景。圖／新北市高灘處提供

利用土丘高低差設置溜滑梯等設施，圖為模擬場景。圖／新北市高灘處提供