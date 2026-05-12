快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

鶯歌山水步道新亮點 打造自然系地景遊戲場與休憩秘境

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工程將增加方向指標牌及行穿線引導民眾通行。圖／新北市高灘處提供
工程將增加方向指標牌及行穿線引導民眾通行。圖／新北市高灘處提供

為提升大漢溪沿岸遊憩品質並優化設施，新北市高灘處推動「大漢溪左岸鳶山堰至鶯歌山水步道周邊體環境營造工程」近日開工，透過地景式遊戲場建置與停車空間優化，將原本單純的眺景土丘優化為全齡且綠意盎然的複合式休憩場域。

高灘處長黃裕斌說，大漢溪左岸山水步道景觀優美，是自行車騎士往返新北市與桃園市交界的重要休憩節點，也是市民休憩眺景首選，為滿足多樣化需求，工程利用既有土丘高低落差，規畫設置磨石子溜滑梯，並規畫綜合式擺盪鞦韆設施及具有挑戰的攀爬式遊樂設施。此外亦配置太空漫步、臂力訓練器及大轉輪等體健設施，並採用無縫彈性地墊與人工草皮作為定位分區，打造適合各年齡層的遊戲空間。

黃裕斌補充說明，工程除增設遊憩設施外，亦包含停車場行人動線優化與景觀綠化。為提升人行穿越安全性，高灘處重新梳理停車場動線，並設置指標系統及行穿線導引，且栽植樟樹、光臘樹、九芎及灌木等台灣原生種，不僅提供遮蔭空間，也營造高綠覆率環境的舒適空間。

完工後將串聯親子遊憩與生態賞景功能，為鶯歌地區增添舒適的河濱新亮點及休憩小秘境，高灘處提醒，施工期間將有機具進出及局部封閉，要請市民配合改道。

工程將停車場增加景觀綠化，圖為示意場景。圖／新北市高灘處提供
工程將停車場增加景觀綠化，圖為示意場景。圖／新北市高灘處提供

利用土丘高低差設置溜滑梯等設施，圖為模擬場景。圖／新北市高灘處提供
利用土丘高低差設置溜滑梯等設施，圖為模擬場景。圖／新北市高灘處提供

工程利用土丘高低差設置的溜滑梯等設施，圖為模擬圖。圖／新北市高灘處提供
工程利用土丘高低差設置的溜滑梯等設施，圖為模擬圖。圖／新北市高灘處提供

鶯歌 黃裕斌 大漢

延伸閱讀

影／182線台南龍崎高架橋下公園 「全齡共融遊戲場」啟用

觀山河濱公園自行車道5/12~5/15施工封閉 水利處：請配合提前改道

黃偉哲宣布南科特定區A-O區段徵收 工程全面啟動

三鶯線履勘前整備完成 侯友宜：力拚年中通車、往返北市省20分鐘

相關新聞

梅雨鋒面接力影響全台都逃不過 各區降雨時程一次看

正值梅雨季，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東部地區下雨機率較高，󠀠北部偶爾也有零星飄雨機會，󠀠中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

雨季警報升級鋒面連炸玉山 玉管處提前喊話「山友該撤就撤」

鋒面接連報到，全台近期進入明顯雨季型態，玉山國家公園今天提醒，12至15日受鋒面影響，中部以北山區降雨將明顯增加，並伴隨局部雷雨，高海拔山區環境恐更加嚴苛，呼籲山友務必提高警覺，做好防水、防寒與通訊準備，必要時應果斷撤退，避免發生山域事故。

護病比恐釀關床？病團：開床卻沒有照顧品質也非好事

立法院三讀通過「醫療法」修正草案，護病比正式入法。不過，衛福部提出延後二年上路，引發論戰。醫院經營者認為即刻實施恐導致醫院關床，影響病人就醫權益；護理團體則指出，高護病比導致病人風險增加。台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，護病比實施確實須考慮關床問題，但關床已是現況，且床開了、病人有狀況時護理師無暇處理，仍對病人無益，呼籲護理改革應通盤考量。

三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…

立法院5月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法，引發醫界、護理界高度關注。衛福部長石崇良今受訪強調，政府一定會在賴清德總統本屆任期內完成三班護病比上路，「不會有跳票問題」，但政策推動必須兼顧醫療量能，避免醫院大規模關床、衝擊民眾就醫權益。

詐領「乘務加給」勞工董事10萬交保 台鐵：全力配合司法偵審

台鐵公司勞工董事吳長智被控利用職務之便，詐領每月「乘務加給」6000元，時間超過10年，累計金額近80萬元，廉政署11日搜索約談吳長智及同居女友謝宜縈到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保、謝宜縈則請回。

懶人包／醫美偷拍案延燒…飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

近期知名醫美診所「愛爾麗 」使用針孔攝影機 進行偷拍 的新聞引發廣泛關注，讓大眾再次注意到生活中恐面臨被偷拍的風險。究竟偷拍者會在哪架設裝置，要如何發現針孔攝影機，透過桃園市政府、台北市政府警察局等官方提醒，聯合新聞網《科技玩家》製作了懶人包帶你抓住重點，提升警覺心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。