從檜木站房到獲國際獎車站 富里百歲車站見證花東鐵道變遷

花東鐵路通車滿百年，沿線車站隨時代演進展現不同風貌，其中花蓮最南端的富里車站，以「大地穀倉」為設計概念融入稻田地景，不僅成為地方新地標，更獲國際建築獎肯定。富里鄉長江東成表示，車站不只是交通節點，更是推廣地方農產與慢活文化的重要窗口。

客家委員會舉辦「花東鐵路通車百年—鐵定有客特展」，將於16日在玉里鎮鎮民廣場開展，帶領民眾回顧花東鐵道歷史與客庄文化記憶。

富里車站自1926年啟用至今已走過百年歲月，長年是居民往返外地的重要交通樞紐，月台上的汽笛聲，承載著異鄉遊子返鄉與青年離家的記憶，也記錄地方發展的歷程。

曾任富里站長的陳志賢重返熟悉月台，他回憶，日據時期的木造站房瀰漫檜木香氣，蒸汽火車穿梭其間；進入藍皮火車年代後，富里盛產的稻米透過鐵道大量外運，月台經常堆滿待運米袋，成為地方農業興盛的重要象徵。

隨著時代轉變，富里車站也逐步改造更新，如今以「大地穀倉」意象重新設計，將稻浪景觀與農村特色融入建築語彙，象徵富里從農業聚落邁向觀光小鎮的轉型過程。

富里車站更於2017年獲得香港建築師學會「兩岸四地建築設計大獎」運輸類銀獎，由於該屆金獎從缺，形同獲得最高榮譽，也讓富里站成為花東具代表性的特色車站之一。

鄉長江東成表示，富里車站不只是百年交通門戶，更是富里走向國際的重要亮點，目前站內地下廊道規畫為「富里之美」藝文長廊，展示在地攝影作品，呈現金針花海、翠綠稻田及人文風景，讓旅客一下車就能感受富里的自然與文化魅力。

江東成也邀請民眾在花東鐵路百年之際走訪富里，感受融合歷史記憶與現代美學的鐵道地標，見證下一個百年的地方新篇章。

花蓮富里車站內地下廊道規畫為「富里之美」藝文長廊，展示在地攝影作品。圖／富里鄉公所提供

花東鐵路通車滿百年，其中花蓮最南端的富里車站改建，以「大地穀倉」為設計概念融入稻田地景，獲國際建築獎肯定。圖／富里鄉公所提供

花蓮富里車站自1926年啟用至今已走過百年歲月，長年是居民往返外地的重要交通樞紐；圖為民國時期車站外觀。圖／富里鄉公所提供