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首發IGF Code訓練證書 航港局推進雙燃料船員培育
航港局表示，已經首度發出「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）」進階訓練證書，象徵台灣雙燃料船船員培訓制度再向前邁進。
因應國際減碳趨勢，3家國籍航商所購置的雙燃料船已經超過90艘，為了培育國內的雙燃料船人才，交通部航港局積極推動相關訓練，並已經首度發出國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGFCode）進階訓練證書。
航港局今天發布新聞稿表示，陽明海運因應旗下LNG雙燃料船營運需求，自114年4月起派遣所屬船員赴國立台灣海洋大學接受IGF Code進階訓練，完成2次模擬機加注訓練，並取得「海上1次加注經驗」及「雙燃料船1個月海勤資歷」等2項發證條件證明文件。
航港局指出，經審查符合規範後，近日核發首件IGF Code進階訓練證書，顯示IGF進階訓練發證制度正式啟動，這也是國內首批取得IGF進階訓練取證資格的船員。
航港局表示，IGF Code進階訓練內容涵蓋低閃點燃料特性、燃料系統操作、風險辨識、緊急應變及實作演練等專業課程，是船員投入雙燃料船服務的重要能力。
航港局說，除完成國內IGF Code進階訓練證書核發外，陽明海運亦透過海洋大學成功取得比利時核發的IGF進階訓練證書，未來將持續協助精進訓練量能、完善發證制度。
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