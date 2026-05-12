快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

體重破百…醫師狂瘦40公斤方法曝光 「曾陷兩個月瓶頸」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供

減重我可以，你也一定可以！」體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉，今天分享如何減重、重拾健康肥胖及肥胖與腎病關係。

羅翊中分享減肥歷程：他在總醫師期間因壓力大、作息異常、愛吃消夜，體重飆至109 公斤，前年體檢驚覺已有高血脂、脂肪肝與糖尿病前期。為了健康以及讓衛教更有說服力，去年矢志減肥。

羅翊中指出，減重關鍵在「熱量赤字」，初期體重過重為避免關節受損與運動傷害，他先以「211餐盤」飲食控制，將餐盤分4份：2份蔬菜、1份蛋白質及1份澱粉，減少總熱量攝取、吃原型食物並嚴禁消夜。

以這種方式很快就減重近25公斤降至95公斤，開始加入運動，除每周三次以上的訓練，更靠走路上班增加非運動性熱量消耗。持之以恆下半年內瘦到85公斤。

不過羅翊中瘦到85公斤後，因快速減重基礎代謝率下降、食慾反彈，陷入長達兩個月瓶頸。他決定以循序漸進使用處方藥「GLP-1 受體促效劑」（俗稱瘦瘦針）輔助飲食控制，五個月後順利減至理想體重69公斤，總共減去40 公斤，健檢數據也全部恢復正常。

羅翊中表示，減重除了靠意志力，更要用對方法。專業醫療介入會讓人事半功倍。民眾若使用減重處方藥物，務必經醫師評估指導。新營醫院有專業減重門診，他的腎臟科門診也歡迎掛號諮詢。「減重我可以，你也一定可以！」

院方表示，台灣統計成人慢性腎臟病盛行率超過12%，全台推估可能近兩百萬患者。相當每8人就有1人罹病。尤其腎臟缺乏痛覺神經、生病初期難察覺。超過九成初期患者不知罹病，早期防治與追蹤格外重要。

肥胖是慢性腎病風險因子，易引發第二型糖尿病、高血壓及代謝症候群致慢性腎病。肥胖易「高腎絲球過濾率」，可能因腎臟長期超載過勞，恐造成腎衰竭，而大量的脂肪組織更是容易慢性發炎、損傷腎臟。台灣18歲以上成人過重及肥胖盛行率已達50.3%，即每兩人就有一人體重超標，肥胖直接間接造成腎病危機絕不容小覷。

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。圖／羅翊中提供

減重 衛福部 減肥

延伸閱讀

「想瘦就打」恐踩雷 台南稽查「瘦瘦針」12家診所藥局竟有7家違規

中醫大名醫遭冒名賣血糖機詐騙！ 院長氣發聲：這不是醫界問題，而是公共安全的問題

研究揭工時過長恐助長肥胖 專家再倡每周工作4天

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

相關新聞

梅雨鋒面今晚逼近！明起3天雷雨由北向南開炸 不排除冰雹雷電

目前是梅雨季，關於未來1周天氣，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周五之前鋒面系統影響，周六之後鋒面系統遠離，天氣好轉。在鋒面影響期間，部分地區雨勢比較明顯，而且會有劇烈天氣現象，要特別注意。

三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…

立法院5月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法，引發醫界、護理界高度關注。衛福部長石崇良今受訪強調，政府一定會在賴清德總統本屆任期內完成三班護病比上路，「不會有跳票問題」，但政策推動必須兼顧醫療量能，避免醫院大規模關床、衝擊民眾就醫權益。

板南線龍山寺站列車異常！影響上千乘客 北捷回應了

台北捷運板南線龍山寺站今早8時36分，發生列車異常。北捷表示，目前班距調整中。

梅雨鋒面接力影響全台都逃不過 各區降雨時程一次看

正值梅雨季，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東部地區下雨機率較高，󠀠北部偶爾也有零星飄雨機會，󠀠中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

台電換Logo爭議 李遠：設計回歸專業 跟企業做得好不好是兩回事

台電原本Logo出自書法名家于右任，近期邀請知名設計師聶永真更換新版Logo，掀起討論，也引發在野黨批評。文化部長李遠今日表示，他當金馬獎評審時，評過配樂，一個配樂是華麗交響曲，另一只有兩個單音，後來兩個單音的獲獎，因配樂是旋律能不能搭上情節。設計還是回歸到專業。

外銷捷報！即起我蝴蝶蘭、火鶴花切花獲准輸紐西蘭

農業部今表示，台紐雙方於今日台紐經濟合作協定（ANZTEC）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議，簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，自即日起，我國蝴蝶蘭及火鶴花切花正式獲准輸往紐西蘭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。