聽新聞
0:00 / 0:00
三班護病比「一定任內上路」 石崇良曝3考量：不能讓醫院大關床…
石崇良表示，外界不應將三班護病比視為單一政策，而是整體醫護改革的一環。賴總統上任後，是「歷來投入醫護資源最多的一任總統」，近兩年健保總額皆以5.5%的高成長率編列，114年健保總額增加531億元，另加公務預算181億元。115年則再增加597億元，另編列191億元公務預算，均創歷年新高。
石崇良說，政府持續挹注資源後，健保點值已提升至0.95以上，賴總統也多次在公開與私下場合要求各醫院，應將健保增加的資源優先用於醫護人員加薪，尤其是護理人員待遇改善。
除了健保總額調升外，衛福部也同步推動「護理人力12項改革計畫」，自114年至117年分階段執行，內容涵蓋人才培育、工作環境改善、薪資提升與留任措施等，希望從制度面改善護理人力長期流失問題。
石崇良強調，目前包括急診、加護病房（ICU）、急重症病房等領域，健保支付標準也優先調高護理費，目的就是希望把資源真正投入第一線照護現場。不過，三班護病比從鼓勵性措施走向「強制入法」，不能只看法條數字，「不是今天喊了一個數字，明天就全面實施」。若倉促上路，恐導致醫院因護理人力不足被迫關閉病床，排擠病患就醫。
「我們希望是在不關床、不影響民眾就醫情況下，讓制度穩健上路。」石崇良說，政府採取的是有計畫、循序漸進的推動模式，而不是一次到位的硬性執行。未來將持續盤點各層級醫院人力與配套措施，在民國117年5月20日前，完成制度正式上路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。