梅雨鋒面今晚逼近！明起3天雷雨由北向南開炸 不排除冰雹雷電

目前是梅雨季，關於未來1周天氣，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，周五之前鋒面系統影響，周六之後鋒面系統遠離，天氣好轉。在鋒面影響期間，部分地區雨勢比較明顯，而且會有劇烈天氣現象，要特別注意。

林伯東表示，鋒面系統已經在華南附近建立，而且有鋒前雲系順著高層西風慢慢移進台灣地區，今天部分地區雲量比較多、有潮濕感覺，馬祖今天清晨能見度比較差。中南部地區相對天氣比較穩定，南部地區溫度已經來到30度左右，預估今天也會有局部性高溫出現。

明天開始鋒面逐漸抵達台灣北部，林伯東說，所以中部以北地區天氣慢慢開始轉變為容易下雨的情形，南部地區雲量稍微增多，但是下雨情形並沒這麼明顯。這種情形持續到周五，鋒面系統開始南移到中南部，降雨主要區域就會慢慢換到中南部地區，其他地區降雨就會比較局部一些。周六鋒面更明顯遠離，各地天氣才會慢慢轉好。

降雨趨勢，他說，今晚開始鋒面逐漸影響，各地降雨情形變得比較明顯一點，感受上比較像是飄雨。真正雨勢變得比較明顯是明天，整個鋒面系統開始影響到中部以北地區，降雨局部會比較劇烈一點，南部地區降雨則比較局部。

林伯東表示，明晚到周四清晨，鋒面持續掛在台灣北部附近，降雨比較明顯集中在北部地區和中部山區，鋒面系統在附近比較容易有劇烈天氣發生，例如強陣風、瞬間大雨，冰雹雷電，要特別注意。

他說，周四到下周一，周四鋒面在北部附近，所以北部和東北部降雨比較明顯。一直到周五，鋒面南移中南部地區，降雨比較明顯區域南移到南部地區。周六至下周一鋒面遠離，各地天氣恢復穩定，午後有短暫降雨機會。

溫度趨勢，林伯東表示，今天偏向鋒前環境，各地溫度可以來到接近30度或以上，南部地區甚至可以來到35度左右高溫，氣象署已發布高溫資訊。接著鋒面影響周三至周五，因為雲量比較多，各地高溫明顯下降2至5度左右。周五各地溫度相對比較持平，周六至下周一鋒面逐漸遠離，白天高溫才有逐漸回升情形。

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。屏東縣為黃色燈號。

林伯東表示，今晚到明天清晨，馬祖地區有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。今明兩天台東及恆春半島易有長浪，沿海活動注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供