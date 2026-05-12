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高鐵再加碼28班大學生5折優惠列車 5月14日開賣
為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，台灣高鐵公司特別於6月11日至6月17日期間，除原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並自5月14日（四）凌晨零時起，按訂位開放時程購票。
台灣高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。
台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，以免影響優惠權益；如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」作為輔助證明。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，列車上查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢在學資訊。
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