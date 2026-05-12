外銷捷報！即起我蝴蝶蘭、火鶴花切花獲准輸紐西蘭

農業部今表示，台紐雙方於今日台紐經濟合作協定（ANZTEC）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議，簽署「台灣產新鮮植物產品輸紐西蘭出口計畫」，自即日起，我國蝴蝶蘭及火鶴花切花正式獲准輸往紐西蘭。

農業部動植物防疫檢疫署說，為拓展台灣切花外銷市場，我國於2022年開始即著手準備蝴蝶蘭及火鶴花切花等產品的有害生物管理及風險評估等資料，向紐西蘭申請市場檢疫准入申請，在歷經近4年持續諮商與技術性討論，並依紐方要求補充相關資料，最終成功促成本次輸出計畫簽署。

防檢署指出，依據計畫內容，輸紐蝴蝶蘭及火鶴花切花須針對特定薊馬及青枯病採系統性管理措施，包括使用乾淨介質、無病種苗、懸掛黃色黏板及防治措施等，生產、採收及運輸等流程均保留有可供追溯的紀錄，另於每年度輸出季前辦理生產者及輸出業者教育訓練，確認落實執行輸出計畫。出口時須經防檢署進行輸出檢疫，確認產品符合紐方規定且無罹染紐西蘭關切的有害生物。

防檢署進一步表示，蝴蝶蘭切花具花期長、花色多樣及質感高雅等特性，廣泛應用於高級花束及會場布置，並可透過產期調節於每年11月至翌年4月穩定供應；火鶴花切花則以其心形佛焰苞、色彩鮮豔及瓶插壽命長著稱，且可全年生產，深受國際市場青睞。

防檢署說，為積極開拓紐西蘭市場，近年持續透過檢疫諮商，已成功促成文心蘭切花、芒果、荔枝、鳳梨鮮果實、山蘇及電信蘭切葉等多項產品取得市場准入，並持續輔導外銷農民與業者拓展通路，建立穩定貿易合作關係。隨著本次蝴蝶蘭及火鶴花切花獲准輸入，將進一步提升我國花卉產業國際競爭力。

農業部表示，去年我國蝴蝶蘭出口值近1.5億美元，近年主要外銷國家為日本、澳洲、美國等國家，火鶴出口值約450萬美元，以外銷至日本、澳洲、新加坡等國家為主，後續將透過花卉外銷輔導及獎勵措施，持續補助公協會參展拓銷海外市場，除美、日等主要市場外，亦拓展德國、波蘭、土耳其、菲律賓等新興市場；另也透過農產節計畫、海外行銷活動，鼓勵業者與海外高端通路業者合作，強化市場消費商機。