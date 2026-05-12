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想瘦小心踩雷 這縣市稽查「瘦瘦針」12家診所藥局竟有7家違規
俗稱「瘦瘦針」的GLP-1agonist（腸泌素類藥物）注射劑藥品，近年成為減重人士的新寵兒，不過「瘦瘦針」並非人人適用，台南市衛生局今年4月啟動「瘦瘦針」注射劑藥品流向及使用加強稽查專案，12家診所及藥局共查獲7家不合格，後續將依法處辦。
衛生局表示，目前國內常見的瘦瘦針產品，主要透過模擬人體腸泌素作用，達到抑制食慾、延緩胃排空及增加飽足感等效果，進而協助體重控制，然而「瘦瘦針」並不是「想瘦就能打」，須經專業醫師評估後開立處方。
衛生局今年4月啟動「GLP-1 agonist注射劑藥品流向及使用加強稽查專案」，針對轄內醫療院所及藥局，加強查核處方、調劑及藥品流向管理。衛生局說明，目前稽查12家診所及藥局，查獲7家不合格，違規態樣包括「無處方調劑供應藥品」及「非藥事人員調劑藥品」等。
衛生局提到，「瘦瘦針」建議使用於肥胖或伴隨相關疾病的過重族群，例如身體質量指數（BMI）大於30，或BMI介於27至30之間且合併高血壓、糖尿病、血脂異常等共病者，須經醫師完整評估後方可使用。
此外，部分具有甲狀腺髓質癌病史、多發性內分泌腫瘤症候群、胰臟炎病史及懷孕及哺乳中女性等不建議施打；施打後常見包括噁心、嘔吐、腹瀉、便秘等腸胃不適副作用，因此必須由合格醫師進行健康評估、用藥指導及療程追蹤。
衛生局呼籲，民眾切勿透過網路、代購或來路不明管道自行購買及施打，以免危害健康，若使用後出現疑似藥物不良反應，應儘速就醫。健康減重沒有捷徑，應建立均衡飲食、規律運動及健康生活習慣，若有體重控制需求，建議至合格醫療院所尋求專業協助。
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