忠孝西路擴大日間機車通行？北市承諾納雙子星完工後車流評估

北市忠孝西路自2022年底開放夜間通行機車，北市議員李明賢調閱數據發現，整體車禍數據（汽車加機車）從３１件減為２６起，若再以機車車禍數據看，也僅5起，顯見開放機車行駛忠孝西路「路況沒有變糟反而數據上呈現更安全」。北市交通局長謝銘鴻承諾，會整體評估納入車流狀況，包括未來雙子星完工後的交通動態，作為是否進一步開放的評估依據。

忠孝西路自１９７８年禁行機車４４年，直到前市長柯文哲卸任前於２０２２年１２月１４日開放夜間２３時到隔天凌晨６時可以騎機車，開放至今將近四年時間，機車族持續要求擴大實施開放時段，交通局長謝銘鴻在議會答詢時稱「忠孝西路的公車與機車交織點很多危險」，認為現階段無法開放到白天時段適用。

李明賢昨天議會質詢時提出數據表示，忠孝西路開放機車行駛前後五年時段，車禍數據並沒有激烈變化，不僅沒有Ａ１車禍，實施夜間開放機車前（２０１８年到２０２２年１２月１３日）車禍３１件，實施後（２０２２年１２月１４日到２０２６年）車禍２６件，反而整體車禍數據是下降的。

李明賢問「從數據上是否代表開放機車騎乘忠孝西路，是否更安全？」謝銘鴻表示「從車禍數據來看，確實是下降的！」至於是否進一步開放機車更多時段？他則說仍待評估，包括雙子星大樓完成後的車流狀況。

李明賢說，部分公務員心中仍有小惡魔，甚至是歧視機車，認為更多開放代表更危險；然而，科學數據會說話，這四年多來開放機車行駛忠孝西路，車禍數據平均一年一件，甚至今年有一件還是機車安全帽風鏡脫落的Ａ３擦撞，至今機車事故僅一件Ａ２，其餘都是Ａ３輕微事故，並非所謂是更多開放代表更多危險。