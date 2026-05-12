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滯留鋒面逼近北東變天！明起全台雷雨開轟 留意強風暴雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面逐漸建立並南下靠近，台灣附近雲量有逐漸增多趨勢，並將有些降雨機會。本報資料照片
今天鋒面逐漸建立並南下靠近，台灣附近雲量有逐漸增多趨勢，並將有些降雨機會。本報資料照片

正值梅雨季，今天鋒面逐漸建立並南下靠近，台灣附近雲量有逐漸增多趨勢，並將有些降雨機會。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部至東部為陰有短暫陣雨天氣，高溫約26至29度、低溫約22至24度；中南部為多雲到陰，但仍時有陽光露臉，山區有短暫陣雨機會，高溫約29至34度，南部內陸地區仍有35至36度高溫機會，低溫約25至27度。戶外活動留意高溫變化，做好防曬並適時補充水分。

林孝儒表示，明天起至周五將隨滯留鋒面南下通過，各地轉為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。尤以西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢或瞬間強陣風，外出活動務必留意天氣變化。

氣溫方面，他說，北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度；中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。各地氣溫將因雲量增多及降雨而略有下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕。

林孝儒表示，周末隨著鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，整體降雨可望較前幾天減少。西部天氣將逐漸穩定下來，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨；東部雲量仍偏多，並有地形性短暫降雨機會。整體而言，未來幾天天氣變化較多，外出記得攜帶雨具，並留意雨天行車安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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