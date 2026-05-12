護師工作高壓 林口長庚院長：盼被看見、被理解、被感謝

林口長庚紀念醫院迎接國際護師節，護理部特別舉辦「護理心語牆」及「溫馨活動市集」，透過手寫祝福與充滿溫度的活動，向護理人員表達最深的感謝與敬意。院長陳建宗表示，護理師是醫療體系中不可或缺的重要支柱，長庚將持續推動友善職場與人本關懷文化，打造更溫暖、更支持護理人員的工作環境。

許多護理人員同時也是家庭中的母親和女兒，林口長庚將護師節與母親節結合，心語牆昨天揭幕，溫馨活動市集則會持續到13日，現場多達30攤特色美食、文創手作、療癒小物及互動遊戲，除了讓醫療人員能稍微喘口氣，也希望讓社會看見護理工作的價值與溫度。

陳建宗表示，護理師長期處於高壓與快速變動的醫療環境，不僅需要高度專業，更需要極大的愛心與耐心。護理師不僅僅是醫療照護執行者，其專業細心照護、每一句安慰鼓勵，更是病人情緒支持與醫療團隊穩定運作重要的一環。林口長庚持續強化專業發展與臨床支持，也重視護理師的心理感受與職場幸福感，盼心語牆能讓護理師們感受到「被看見、被理解、被感謝」。

護理部主任余文彬指出，護理人員在醫療最前線，總是以專業、耐心與溫柔，陪伴病人走過脆弱與艱難時刻，「一句簡單的謝謝，對忙碌的護理師而言，往往是最有力量的支持。」此次活動不只是節慶儀式，更希望打造一個讓感謝被說出口、讓情感能交流的平台，凝聚團隊向心力，營造彼此支持、鼓勵的友善職場文化。