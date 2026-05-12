豐原醫院獲環境部「綠食飯桌」認證 部立醫院首家低碳綠食

衛福部豐原醫院昨天正式取得環境部「綠食飯桌」認證，成為衛福部部立醫院體系首家獲此認證之醫院；豐原醫院院長李永恒表示，此次通過認證，象徵醫院長期深耕健康飲食與環境友善行動獲得肯定，也代表醫院在推動淨零綠生活上邁出重要一步。

豐原醫院表示，近年積極推動ESG永續政策，從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放，並增加植物性飲食比例，降低加工食品使用，兼顧營養均衡與環境永續，院內更推動每周三為「蔬食日」，鼓勵同仁從日常餐桌開始實踐減碳生活，逐步建立低碳健康飲食文化。

豐原醫院也同步落實減塑與惜食行動，全面推廣使用環保餐具、減少一次性用品、強化廚餘減量及食材有效利用，透過低碳飲食講座、健康宣導及食農教育活動，提升員工與民眾對綠色生活的認識。

豐原醫院院長李永恒指出，「綠食飯桌」核心精神在從日常餐桌實踐永續，包括選用在地食材、減少一次性餐具、推動惜食與透明標示食材來源等，希望透過全民參與打造低碳飲食文化。