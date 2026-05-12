台電Logo撤于右任改聶永真引爭議 李遠：跟企業做得好不好是兩回事

台電原本Logo出自書法名家于右任，近期邀請知名設計師聶永真更換新版Logo，掀起討論，也引發在野黨批評。文化部長李遠今日表示，他當金馬獎評審時，評過配樂，一個配樂是華麗交響曲，另一只有兩個單音，後來兩個單音的獲獎，因配樂是旋律能不能搭上情節。設計還是回歸到專業。

不只台電，中油重新設計Logo也引發爭議，國民黨立委王鴻薇昨表示，台電、中油財政每況愈下，卻還有餘裕換標誌，她將要求台電要做出財務檢討報告。民眾黨立委洪毓祥也表示，改Logo、換視覺簡直是「家徒四壁還在買名牌包」，完全無視百姓感受。

李遠說，他舉例說明，他以前在金馬獎當評審時，評到配樂。有一部電影是用非常華麗的交響樂配，有一部電影是因為沒有錢，花很少的錢，從頭到尾只有兩個單音。蔡明亮第一部電影叫做「青少年哪吒」，他當時在現場跟人家辯論，說現在不是在選音樂，是在選配樂。配樂是旋律能不能搭上情節。後來，只有兩個音的得到最佳配樂獎，非常華麗的交響樂沒有得到。

李遠說，設計本身非常專業，涉及到美感、歷史記憶還有大家不同的感受，設計還是回歸到專業。

有立委質疑企業已經虧損，需要政府補貼，為何還要再搞設計。李遠表示，很多企業重新開始，可能就找人重新設計Logo，像金馬獎後來的設計，回頭看每一年的金馬獎，愈做愈簡單，甚至是一筆畫一隻馬那樣。

李遠說，政治跟企業做得好不好，是兩回事。整個時代進步到一個程度，就是大家愈來愈重視Logo，因為Logo就是大家第一眼看到的東西。它其實非常專業，也沒辦法批評對還是錯。