台中雪山坑登山步道線上看 數位科技體驗沉浸式山林美景

台中市和平區桃山部落雪山坑登山步道吸引許多人登山體驗，被譽為台中最新的山林秘境。台中市政府觀光旅遊局建置「雪山坑登山步道數位孿生系統」，運用創新數位科技打造沉浸式山林體驗，讓國內外旅客不需到現場，就能在網路上體驗自然美景。

台中市觀旅局長陳美秀表示，雪山坑登山步道為泰雅族傳統獵徑，以原始森林景觀聞名，更是電影「賽德克‧巴萊」取景地，全長約2.4公里，沿途串聯山蘇森林、櫸木林及楠樹林等自然景觀，設有「巨人之手」、「櫸木四兄弟」及「石虎寶寶」裝置等打卡景點。

陳美秀表示，為了提升旅遊嚮往度，觀旅局透過數位孿生(Digital Twin)技術，以3D光達掃描步道景緻，結合16K高解析720度全景影像，讓遊客點擊(https://my.matterport.com/show/?m=8Yimbkq1KRw&lang=zh-tw )即可沉浸式探索步道風光。

台中還有另一處建置數位孿生點位的景點，就在擁有繩索橋、半穴居家屋、獵人射箭競技場的「環山獵人登山步道」，遊客可線上體驗步道風光。

觀旅局表示，到雪山坑登山步道，也可一遊周邊特色景點。單日往返可前往體驗桃山部落「泰雅族文化」、雙崎部落「埋伏坪登山步道」及松鶴部落「生態旅遊」；如有兩天一夜時間，推薦擁有明治溫泉老街、捎來步道等知名景點的谷關溫泉區，感受原民文化與大自然之美。

台中和平區桃山部落的雪山坑登山步道，吸引許多人登山體驗，圖為石虎寶寶裝置。圖／台中市觀旅局提供