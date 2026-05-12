梅雨鋒面接力影響全台都逃不過 各區降雨時程一次看

正值梅雨季，今天一道鋒面位於台灣東部外海，帶來些許水氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東部地區下雨機率較高，󠀠北部偶爾也有零星飄雨機會，󠀠中部及南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠明天至周五，󠀠另一道鋒面將自中國華南逐漸接近台灣並滯留，󠀠同時配合西南風帶來較多水氣，󠀠各地下雨機率都會明顯提高。尤其北台灣及中部山區，󠀠有局部較大雨勢發生的機會。󠀠

至於影響時程和降雨熱區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠這道鋒面預估將在台灣附近擺盪至周五，由於鋒面位置每天略有差異，各地下雨熱區與降雨時間也會跟著變動；明天北部、中部、宜花較明顯，󠀠周四北部、中部、宜花持續有雨，󠀠周五降雨熱區逐漸往中南部、花東移動。這幾天天氣不穩定，外出建議攜帶雨具，󠀠持續留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。