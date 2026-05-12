板南線龍山寺站列車異常！影響上千乘客 北捷回應了

台北捷運板南線龍山寺站今早8時36分，發生列車異常。北捷表示，目前班距調整中。

北捷表示，上午8時36分，板南線龍山寺站一部列車號誌異常，列車自趨安全設計自動停車，行控中心依照SOP請車上約1千名旅客換乘下一部列車，後續列車約2分鐘進站載客，目前班距調整中。

一名葉姓民眾透露，趕著上班搭乘捷運，結果發現列車在龍山寺站停等許久，以為是正常狀況，發現兩側列車也都停駛，害他行程有些遲到。

北捷也說，已安排該部列車送回機廠，交由維修人員檢修。