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台電改LOGO「連篇像樣公告都沒有」 網紅：砲火由聶永真扛不合理

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台電耗資近百萬元更換企業LOGO，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，圖為台電帳單新版本。記者許正宏／攝影
台電耗資近百萬元更換企業LOGO，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，圖為台電帳單新版本。記者許正宏／攝影

台電花近百萬元改LOGO挨批浪費，中油也被爆出花98萬元委託設計師聶永真標誌優化，中油該計畫全面暫停。網紅「凡槿（廣告小妹）」表示，聶永真被罵翻天，台電更改辨識系統，缺乏公關處理，連篇像樣的公告文都沒有。砲火由聶永真扛下，她認為不合理。

廣告小妹表示，聶永真團隊這次兢兢業業地完成任務，她找不到罵的點。目前的罵聲，主要是圍繞「台電壓根不該花錢改識別系統」。她是支持不改，並非不知道毛筆字對識別系統造成極大困難度，尤其是正體字。但是，站在公關角度，大企業要在負債的前提下大刀闊斧改辨識系統，需要一定合理性。

台電發文舉了一堆國外品牌改LOGO的例子。廣告小妹表示，「拜託，貴司的性質與他們是一樣的嗎？人家純B2C，您還是國營企業」。上一個改掉經典LOGO引來大量爭議的品牌，她印象中是星巴克。但星巴克洋洋灑灑地寫了數篇公關稿解釋理由：商業版圖的改變，意味著辨識系統需進行簡化、統一。

廣告小妹表示，品牌的辨識系統調整幅度，與商業策略息息相關。可口可樂的手寫風LOGO有過多次修改、微調。百事可樂大幅度更換字型，是經過多番商業考慮以及商標法顧慮。

至於聶永真憑什麼拿下好幾個政府標案？「說實話，要不是台灣市場小，他有團隊要養，相信他也不想接溝通程序這麼麻煩的案子」。廣告小妹表示，她曾協助朋友做過政府標案，有知名度的設計師或行銷公司就是比較容易拿下標案。過度政治化沒有必要。全台灣要找出幾個新生代設計師不偏綠，很難。台電標案若不給聶永真，換其他設計師8成概率也是綠的。「這波我不反聶永真。給別人做，不如給他做」。

網友質疑中油的LOGO也是聶永真包了，也是剛好快100萬，有無貓膩？廣告小妹表示，100萬是法定上限，聶工作室的價碼就是這樣，其它案子超過這個價碼。「中油和台電選他，是打安全牌。不容易出錯，還有名氣」。知名度高，就是比較容易拿下案子。站在設計師角度，她支持其他設計師拿下案子。可是公關立場，找高知名度的設計師對市場和企業高層都比較有說服力。現實就是如此。

中油 台電 聶永真

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