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低壓帶影響溼答答 賈新興：周六起至月底降雨明顯偏少

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天至周五受低壓帶影響，天氣相對不穩定。聯合報系資料照
明天至周五受低壓帶影響，天氣相對不穩定。聯合報系資料照

天氣再度轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天至周五受低壓帶影響，天氣相對不穩定。短期氣候趨勢預測顯示，周六起至5月31日降雨明顯偏少，6月1日至6日以午後降雨的型態為主，之後至15日西半部降雨有轉偏多的趨勢。

近期天氣趨勢，他說，明天至周五，受低壓帶影響；明天，各地山區、雲嘉及宜花東有零星短暫雨，午後至周四，彰化以北及宜花東轉有雨，雲林至台南亦有零星短暫雨。周五，各地有局部短暫雨，午後苗栗以北及宜蘭漸轉陰或偶有零星短暫雨。

賈新興表示，周六，各地山區、大台北東半部、台南以南及宜花東有局部短暫雨，午後苗栗以南轉有局部短暫陣雨。周日，新竹以北及宜花有零星短暫雨，午後桃園以南山區、嘉義以南及宜花東有局部短暫雨。下周一，台南以南及台東有零星短暫雨，午後各地山區、苗栗以南及宜花東有局部短暫雨。下周二，午後台南以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周三，午後各地有零星短暫雨。下周四，午後新竹以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

苗栗 賈新興 彰化

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