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梅雨季滯留鋒面影響！雷雨將轟全台 本周天氣最差時段曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天至周五，台灣附近將逐漸受梅雨季滯留鋒面影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，大氣不穩定度提高，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，但期間降雨範圍及強度仍有差異。

天氣風險公司說，今天鋒面結構尚不明顯，以中北部至東部降雨機會較高，不過降雨持續時間較短，雨勢也相對有限。明天至周五，隨著西南風增強、水氣增多，加上滯留鋒面在台灣附近擺盪，各地普遍都有陣雨或雷雨機會，將是本周天氣最不穩定的時段，尤以西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢。

氣溫方面，天氣風險公司表示，雖然各地將隨雲量增多及降雨而略為下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕，北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度；中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。

周末隨著鋒面逐漸遠離，天氣風險公司表示，環境轉受東風影響，周六各地天氣可望慢慢穩定下來，僅迎風面的東部仍有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫 雷雨

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