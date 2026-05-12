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今水氣漸增中部以北飄雨…明天梅雨鋒面南下 周五前慎防強對流

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水庫可望解渴？ 明起2天梅雨最明顯 中南部周五要留意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三起滯留鋒面影響，全台天氣轉趨不穩定。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
周三起滯留鋒面影響，全台天氣轉趨不穩定。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

水庫水情吃緊，明天起滯留鋒面影響，全台天氣轉趨不穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，明天、周四西南風最為強盛，降雨最為明顯，周五則中南部要留意。

5、6月是梅雨季，「觀氣象看天氣」表示，今天華南一帶低壓槽逐漸建立，伴隨中高層槽線東移，其低壓槽輻合位置也會逐漸向東延伸到台灣一帶，全台雲量逐漸增多，中部以北有零星降雨機會，但還不明顯。明天及周四，台灣位於槽前，隨輻合位置逐漸向東來到台灣附近，西南風稍微增強，中部以北降水明顯增加，並有較大雨勢發生機會。周五北方冷高壓帶來偏東北風氣流，輻合位置被西南壓，低壓槽有有逐漸減弱跡象，惟隨鋒面南壓中部以南降水也會稍微增加。

「觀氣象看天氣」表示，目前來看，周六之後幾天，低壓槽減弱天氣會稍微穩定一些，但台灣附近水氣還多，此部分變數較大。

另外，「觀氣象看天氣」表示，此波氣象署雖定義為滯留鋒，但從中低層來看北風向氣流偏弱，比較類似低壓槽型態，目前主要傳統定義的西南季風，還在孟加拉灣一帶，尚未延伸過南海。真正的西南季風肇始的典型梅雨鋒面，大概在23日之後開始有訊號，可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

梅雨

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