國產洋蔥常見有3種 專家教你挑選 掌握4原則

每年春夏交替時期，正是南部洋蔥的盛產期。農業部表示，此時的洋蔥肉質細緻、汁多味甜，辛辣感也較低，正是品嘗在地風味的好時機。常見的國產洋蔥可分為黃皮、紫皮與白皮3種，不只外觀不同，在風味上也各有特色，從辛香到清甜各有變化。

現在正值洋蔥產季，選購國產洋蔥，無論是日常料理或簡單調味，都能吃到當季自然的風味。挑選洋蔥時，農業部表示，可以簡單掌握幾個原則，第一，外皮完整乾燥，沒有明顯損傷。第二，拿起來有重量感，蔥球較充實、爽脆。第三，按壓扎實，不會鬆軟。第四，頂部收口乾燥，保存時間相對較長。

很多人料理洋蔥時最在意的就是切的時候容易流淚。農業部表示，這是因為切開後會釋放含硫化合物，進而刺激眼睛。如果想減少刺激，可以試試切之前先冷藏約30分鐘，切開後短暫泡冰水，降低刺激物揮發。